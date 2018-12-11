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Необслуживаемые активы в белорусских банках достигли рекордного уровня

  • 11.12.2018, 15:41

За месяц были установлены сразу два рекорда.

В октябре текущего года величина необслуживаемых активов в банках РБ выросла на рекордную величину (32,7%) и достигла нового исторического максимума — 2 624,8 млн. рублей, пишет select.by.

Таким образом, за месяц были установлены сразу два рекорда. Впрочем, история данного параметра короткая: Национальный банк начал его публиковать только с 1 мая 2018 года, и тогда он равнялся 1 743,4 млн. рублей. Но растут необслуживаемые активы очень быстро. По абсолютной величине они увеличились в октябре на 647,4 млн. рублей.

По-видимому, это связано с низкими расходами бюджета, которые новое правительство не спешит увеличивать. В результате финансовое положение многих предприятий быстро ухудшается. Но можно ожидать, что в 2019 году они получат поддержку из бюджета, средства в котором имеются, так как он профицитный.

Рекордного уровня в октябре достигла и доля необслуживаемых активов коммерческих банков (без учета Банка развития) в активах, подверженных кредитному риску: 4,9%. В сентябре она оставляла 4,1%, а по данным за апрель — 3,5%. 

Сами активы, подверженные кредитному риску также быстро растут. Так, в октябре они увеличились по сравнению с сентябрем на 315,6 млн. рублей и достигли 53 103,2 млн. рублей.

Растет и чистая прибыль банков. В октябре она составила 91,7 млн. рублей, что оказалось существенно выше, чем в октябре прошлого года. А за десять месяцев текущего года чистая прибыль достигла 901,1 млн. рублей против 727,7 млн. рублей по итогам аналогичного периода прошлого года. 

В результате рентабельность нормативного капитала коммерческих банков увеличилась до 8,9% с 7,9% годом ранее. А рентабельность активов составила 1,3% против 1,1% по итогам января—октября 2017 года.

При этом нормативный капитал коммерческих банков в октябре увеличился на 81,2 млн. рублей по сравнению с сентябрем, то есть на 0,8%, и достиг 10 500,5 млн. рублей. Уставный фонд в октябре не изменился, составив 5 266,7 млн. рублей.

Капитал увеличивается не столь быстро, как активы банков, поэтому достаточность нормативного капитала в банковской системе РБ в октябре снизилась до 18% с 18,2% в сентябре. Год назад данный параметр составлял 19,1%, то есть уменьшение данного норматива в годовом выражении довольно существенное.


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