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Хватит есть селедку под шубой: 15 праздничных блюд со всего мира

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  • 11.12.2018, 15:56
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Как разнообразить новогодне меню.

Для многих людей новогодние и рождественские праздники означают встречу с семьей, просмотр старых фильмов и, конечно же, домашнюю стряпню. Семьи по всему миру собираются вместе и отмечают Новый год и Рождество за традиционными для их культуры блюдами, пишет bigpicture.ru.

Эти блюда пропитаны любовью, теплом и праздничной атмосферой, независимо от страны или же ингредиентов. Если вам вдруг надоело каждый год нарезать оливье и давиться селедкой под шубой и холодцом, смело выбирайте что-нибудь из нашего списка традиционных праздничных блюд со всего мира.

Швейцария

В Швейцарии семьи собираются за столом и наслаждаются «китайским фондю» (Fondue Chinoise) — окунают тонкие кусочки мяса в кипящий бульон. Блюдо популярно как для рождественских столов, так и для празднования Нового года.

Нидерланды

Гурметтен (Gourmetten) — традиционное праздничное блюдо. Это большой настольный гриль на один-два уровня. Гости, сидя за столом, выбирают из множества различных мясных и овощных закусок (все сырое и порезано средними кусками), кладут на гриль и ждут, пока оно приготовится, параллельно беседуя друг с другом.

Мексика

В каждом регионе разное традиционное блюдо на праздники, но на столах все же есть кое-что общее — посоле. Делается из мамалыги, мяса (как правило, свинины) и широкого разнообразия приправ — таких как измельченная капуста, чилийский перец, авокадо и лайм.

Гватемала

Тамале — приготовленная на пару лепешка из кукурузной муки, обернутая кукурузными листьями, может быть красного или черного цвета.

Швеция

У шведов праздничный стол, или julbord, состоит из горячих и холодных блюд — это ветчина, ребрышки, разнообразные виды рыбы, картофель, митболы и капуста. На юге также часто можно увидеть на столе угря.

Словакия

Рождество в Словакии начинается с обильного обеда 24 декабря, который продолжается весь следующий день. Типичное блюдо на праздничном столе — квашеная капуста с грибами, которую едят в канун Рождества, а 25 декабря уже добавляют свинину.

Ботсвана

В Ботсване на Рождество готовят те же блюда, что и на другие важные праздники, например свадьбу: рис, салаты и жареную курицу.

Япония

Миллионы японцев отмечают Рождество с курочкой из KFC. В стране сеть фастфуда стала практически синонимом Рождества, с тех пор как открыла первые рестораны в 1970-х годах. Поедать жареную курицу стало для японцев праздничной традицией.

Венесуэла

Айакас (Hallacas) — кукурузное тесто, заполненное говядиной или свининой, оливками и прочими начинками. Также на столах можно увидеть ветчинный хлеб — традиционный рождественский рулет с ветчиной, жареным беконом, изюмом и оливками.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии сам бог велел на рождественские и новогодние праздники разжигать посильнее барбекю, жарить мясо и другую вкуснятину, а на десерт подавать торт Павлова — безе со свежими фруктами.

Норвегия

Рождественские традиции Норвегии восходят к временам викингов, и эти следы особенно видны в праздничных блюдах. Например, как пишет местный житель: «Мы замачиваем треску в щелочном растворе каустической соды. Когда она приобретет желеобразную консистенцию, ополаскиваем ее раз двадцать, а потом подаем с маслом и беконом. Также мы едим варено-сушеную баранью голову и ребрышки, которые варят восемь часов».

Финляндия

Lanttulaatikko — брюквенная запеканка, традиционное финское блюдо на Рождество. Брюкву варят, протирают и смешивают с хлебными крошками, патокой, яйцами и различными сезонными специями, такими как мускатный орех, корица и имбирь. Затем запекают в духовке — и вуаля — гарнир для ветчины или рыбы готов.

Великобритания

В Великобритании на праздничный стол подают жареную индейку, гуся или курицу с разнообразным гарниром — от брюссельской капусты до завернутых в бекон сосисок и зажаренной моркови. Блюдо покрыто ароматной подливкой.

Польша

Традиционное рождественское блюдо в Польше — «чистый» борщ (подают только бульон) с «ушками», пельменями с грибной начинкой. И это только одно из 12 немясных блюд, которые подают 24 декабря.

Филиппины

На Филиппинах праздник начинается с наступлением полудня. Главное блюдо на столе — ветчина с путо-бумбонг, клейким красным рисом, который готовится вместе с маслом, сахаром и мякотью кокоса в палочках бамбука, а также кесо-де-бола — сырные шарики в красном соусе.


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