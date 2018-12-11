Пассажирка: Самолет «Белавиа» заглох в Киеве, нас развернули 6 11.12.2018, 16:18

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В бортовом компьютере нашли ошибку.

Девушка собиралась из Киева в Минск, который использовался в качестве транзитного пункта. Купила билет на «Белавиа», пишет onliner.by. Погрузилась на борт, а потом попала в стрессовую ситуацию: «Нас посадили в самолет, мы пошли на взлет, и самолет заглох. Просто заглох. Свет погас, перестала работать вентиляция. Капитан сообщил о неисправности. Нас возвращают назад». Затем были несколько сторис и отказ пользоваться услугами белорусского перевозчика. Его представители объяснили, что произошло.

Вот первая гневная сторис.

Далее идут сторис уже из терминала (прокрутить можно тут). Девушка решила не лететь на белорусском самолете и попросила отдать ей багаж. Если верить следующей сторис, то отказников было семь. Потребовалось время, чтобы перебрать загруженный багаж и найти нужный. Самолет улетел после проверки. Девушка осталась в Киеве, предпочтя утром лететь другими авиалиниями.

Чуть позже девушке в директ ответили представители компании:

«Авиакомпания „Белавиа“ приносит свои извинения за ситуацию, в которой вы оказались. Мы очень сожалеем о том, что вам пришлось пересмотреть свои планы из-за случившегося. Вчера, в аэропорту „Борисполь“, при буксировке на точку запуска, командир заметил ошибку в бортовом компьютере самолета. Экипажем было принято решение вернуться обратно на стоянку для проверки всех систем. Инженерно-технической службой был проведен осмотр самолета и спустя 2,45 минут [2 часа 45 минут] самолет отправился в рейс. Еще раз приносим свои извинения за возникшую ситуацию, надеемся, увидеть вас на борту авиакомпании в будущем!»