закрыть
11 декабря 2018, вторник, 17:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Премьер-министр Эстонии: Мы выступаем за персональные санкции за Керченский пролив

  • 11.12.2018, 16:43
Юри Ратас
Фото: postimees.ee/Mihkel Maripuu

Эстония выступает за дополнительные санкции в связи с захватом Россией украинских судов в Черном море.

Об этом 11 декабря заявил премьер-министр Юри Ратас, пишет «Европейская правда».

"Эстония считает правильными дополнительные санкции. Государства, которые считают правильным расширение санкций, и Эстония, конечно, готовы к проведению дискуссии по этому вопросу. Но будут ли они расширены - сейчас говорить рано", - сказал он.

По словам главы правительства, новые санкции необходимо направить на конкретных лиц. "Вопрос в том, есть ли возможность, чтобы это действительно были реальные лица. Сотрудники внешнеполитической службы работают, чтобы это выяснить. Но рано говорить, поддерживают это все 28 государств", - сказал Ратас.

Киев предлагает ЕС ввести персональные санкции против российских военных, участвовавших в актах агрессии против Украины, ограничить возможности российских азовских портов и другие.

Всего около десяти государств-членов Евросоюза поддерживают дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива.

Вопрос введения новых санкций должны выяснить 14 декабря в Брюсселе на саммите лидеров стран-членов ЕС.


популярное за неделю

Мнение

Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова