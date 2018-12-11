Василий Шлындиков: Директора предприятий - заложники ситуации 3 11.12.2018, 17:30

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Василий Шлындиков

Власти вынуждают госпредприятия дотироваться и содержаться за счет народа.

Бывший глава предприятия "Амкодор" Василий Шлындиков рассказал «Радыё Рацыя» о том, почему на предприятиях с государственной собственностью низкая производительность труда.

Премьер-министр Сергей Румас констатировал, что в среднем производительность труда на предприятиях с государственной собственностью ниже, чем на частных предприятиях или предприятиях с участием иностранного капитала.

Как считает Шлындиков:

- Премьер-министр, как говорят, Америку не открыл. Менеджмент и руководство государственных предприятий связаны различными инструкциями и правилами от наших «больших специалистов» по запуску заводов. Кроме того, нет мотивации у сотрудников в отличие от частных фирм. Собственно говоря, частные предприятия вообще более эффективны во всем мире. Государство - это самый плохой собственник.

- Но ведь и на государственных предприятиях есть толковые менеджеры...

- Безусловно, но у нас они - заложники ситуации. Многие просто боятся проявить инициативу и сделать ошибку, потому что за это нередко можно попасть за решетку. Такие случаи уже были. А кому хочется отправиться в тюрьму только за то, что хотел сделать лучше? Поэтому лучше уж сидеть тихо и сбоку наблюдать за ситуацией. У нас любая инициатива наказуема. Это уже стало правилом, поэтому многие директора осторожничают. Вся инициатива убита государством.

- Если премьер-министр признает эффективность работы частных предприятий, может тогда стоило бы государственные передавать в руки частников?

-Об этом уже более 20 лет идет речь, и это сегодня просто необходимо делать. Но у нас власть считает иначе. Поэтому такой и результат. Государственные предприятия вынуждены дотироваться и содержаться за счет народа.