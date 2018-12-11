Назван человек года по версии журнала Time 1 11.12.2018, 17:55

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Джамаль Хашкаджи

Фото: EPA/ALI HAIDER

Главные герои этого года - гонимые за свои вгляды журналисты.

Журналисты, гонимые за свои взгляды и поиск правды, объединенные общим названием The Guardians («стражи» или «хранители»), победили в номинации «Человек года» по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания, пишет lenta.ru.

Титула удостоились несколько журналистов по всему миру. Возглавляет список погибший саудовский журналист Джамаль Хашкуджи. Редакция отметила, что его убийство не было бы столь резонансным, если бы не самоотверженная репортерская работа Хашкуджи в течение всей жизни.

«Его смерть обнажила истинную природу улыбающегося принца», — заметили сотрудники Time. Имеется в виду предполагаемый заказчик убийства известного публициста наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Помимо Хашкуджи, к «хранителям» причислена главный редактор издания Rappler Мария Ресса. Портал ведет хронику жизни филиппинцев при президенте Родриго Дутерте, описывая жестокую борьбу с неугодными режиму гражданами. В настоящий момент руководство СМИ обвиняется в мошенничестве, Рессе грозит тюремный срок до 10 лет.

К «людям года» причислена редакция американской Capital Gazette из города Аннаполис. В июне 2018 года вооруженный дробовиком молодой человек расстрелял офис издания. Пятеро сотрудников погибли на месте.

Еще два «стража» по версии Time — репортеры агентства Reuters. За сообщения о расправах над мусульманами-рохинджа в Мьянме они получили семилетние тюремные сроки. Убийцы, которых разоблачили журналисты, были приговорены к 10 годам лишения свободы. Среди несправедливо осужденных редакция упомянула и бангладешского фотографа Шахидула Алама, который был заключен в тюрьму на несколько месяцев за критику премьер-министра страны.

Редакция Time заявила, что в деятельности журналистов-правдоискателей ничего не изменилось. «Что изменилось — так это то, насколько это важно», — заключили сотрудники.

В прошлом году победителем в этой номинации стали активисты объединения The Silence Breakers («Нарушители тишины»). Они выступили авторами глобального флешмоба #metoo, направленного против сексуального насилия.