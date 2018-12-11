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База «тунеядцев» заработала – и сразу сломалась

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  • 11.12.2018, 18:15
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Изобретение белорусских властей столкнулось с техническими проблемами.

Электронная база граждан, не занятых в экономике, заработала 1 декабря. Но проверить, внесли ли тебя туда, тяжело из-за технических проблем, сообщает «Белсат».

«Докажите, что вы работаете, а то мы внесем вас в базу тунеядцев», – таков был смысл письма из могилевского горисполкома, который получил сантехник Александр Царук. Казалось бы, мужчина работает по договору подряда и не может попасть в список тех, кто должен платить за отопление в пять раз больше.

«Мне девушка сказала из комиссии, что меня в их базе нет. Хорошо, меня нет, но как мне в этом убедиться?! Кажется, 21-й век. Я бы хотя бы сбросил им скрин, что по состоянию на определенный день меня нет в этой базе», – говорит Александр Царук.

Есть три способа проверить это. Обратиться в комиссию трудоустройства при райисполкоме. Или проверить сведения на Едином портале электронных услуг. Ну и вариант для самых отчаянных – приобрести электронную подпись и пробиться через лабиринт бюрократических терминов, чтобы заказать заветную справку на сайте Национального центра электронных услуг.

Чиновники советуют второй вариант, но в первый день получить логин и пароль Александру не удалось. Пришлось обращаться в комиссию еще раз.

В администрации Октябрьского района проблему объяснили несовершенством техники.

«Вчера у нас действительно была такая проблема именно технического характера, поэтому мы не смогли ему выдать логин и пароль. Сегодня мы работаем до 8-и часов. Поэтому в любой момент он может к нам обратиться, и мы ему выдадим логин и пароль», – сказали «Белсату» в службе «Одно окно» администрации Октябрьского района Могилева.

В итоге Александр обратился в общественную приемную, которую открыла Объединенная гражданская партия в Могилеве.

«Уже в первый день сюда пришли сразу несколько человек, которые возмущены и «письмами счастья», и нынешним порядком. Люди рассказывали, что творится и в центрах занятости, и какие работы там предлагают – по 200-250 рублей», – руководитель общественной приемной ОГП Владимир Шанцев.

В так называемую базу тунеядцев власти внесли сведения о 500 тысяч человек. В группе риска –каждый десятый трудоспособный белорус.

Сегодня логины в службе «Одно окно» Октябрьского района Могилева уже выдают. Жаль только, они не работают.

«У них какие-то технические неполадки в Минске. Мы уже с ними созванивались. И ничего они нам пока не сделали».


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