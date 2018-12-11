закрыть
11 декабря 2018, вторник, 20:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В России во время учений взорвалась и упала ракета С-300

19
  • 11.12.2018, 18:21
  • 4,701

Инцидент произошел на полигоне в Астраханской области.

Видео появилось на портале Avia.Pro.

"Никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации по факту инцидента, пока не поступало, однако на видеозаписи можно услышать, что ракета упала в степной местности", - отмечает издание.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику

Авторы видео комментируют взрыв, прогнозируют куда упадет ракета и как будут тушить пожар.

Как сообщает российское издание "Лента.ру", пуски проходили в воскресенье, 9 декабря, на полигоне Капустин Яр (ракетная база Астраханской области).


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип