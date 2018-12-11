В России во время учений взорвалась и упала ракета С-300

В России во время учений взорвалась и упала ракета С-30019
- 11.12.2018, 18:21
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Инцидент произошел на полигоне в Астраханской области.
Видео появилось на портале Avia.Pro.
"Никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации по факту инцидента, пока не поступало, однако на видеозаписи можно услышать, что ракета упала в степной местности", - отмечает издание.
Внимание, видео содержит ненормативную лексику
Авторы видео комментируют взрыв, прогнозируют куда упадет ракета и как будут тушить пожар.
Как сообщает российское издание "Лента.ру", пуски проходили в воскресенье, 9 декабря, на полигоне Капустин Яр (ракетная база Астраханской области).