В Беларуси в ноябре рекордно подорожали продукты 6 11.12.2018, 18:45

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На что подскочили цены.

В Беларуси ускорилась годовая инфляция. При этом продовольственные товары в прошлом месяце рекордно подорожали в нынешнем году — на 1,2%. В последний раз продовольственную инфляцию на таком уровне фиксировали в октябре 2017 года: тогда цены на продукты подскочили на 1,3%.

Tut.by посмотрел, как в ноябре поменялись цены на товары и услуги.

Напомним, в нынешнем году в Беларуси на протяжении трех месяцев фиксировали дефляцию на продовольственные товары — в мае, июле и августе.

Из продовольственных продуктов за ноябрь активнее всего подорожали огурцы и капуста. Больше всего снизилась цена на цитрусовые, горох и фасоль, рыбу соленую и копченую (кроме сельди и деликатесной рыбы), икру лососевых рыб.

Какие продукты больше всего подорожали за последний месяц (в процентах)

Свежие огурцы Свеж. белокоч. капуста Виноград Свеж. помидоры Яблоки 44 44 19 19 14 14 12 12 9 9

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,02%, по статистике больше всего подорожали ковры. При этом больше всего подешевела обувь: меньше стоили женские демисезонные сапоги на высоком каблуке, мужские сапоги на меху, детские зимние и демисезонные полусапожки для девочки.

Какие непродовольственные товары больше всего подорожали за последний месяц (в процентах)

Губная помада Туалетная бумага и салфетки Карнизы Средства для мытья посуды Ковер из шерст. и синтет. пряжи 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4

Платные услуги в ноябре подешевели на 0,04%. Заметнее всего за последний месяц увеличилась плата за автостоянку, также стали дороже стоить ветеринарные услуги и услуги автомобильного пригородного сообщения.

Какие услуги больше всего подешевели за последний месяц (в процентах)