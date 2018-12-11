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Людмилу Алексееву похоронят в США

  • 11.12.2018, 18:54
  • 2,551
Людмила Алексеева
Фото: Postimees

В этой стране правозащитница прожила 16 лет, там похоронены ее муж, сын и мать.

Прах главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронят в семейной могиле в Вашингтоне, сообщила РБК Елена Блинова, которая работала помощницей правозащитницы.

«Ее кремируют на Троекуровском кладбище, похороны состоятся в Вашингтоне. Сын привезет урну [с прахом] из Москвы», — сказала она.

По словам Блиновой, в Вашингтоне находится семейная могила Людмилы Алексеевой, там покоятся ее мать, муж и один из сыновей. «Она хотела быть вместе с ними», — добавила собеседница РБК.

Людмила Алексеева умерла в субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни.

Она родилась в Крыму, в Евпатории, в 1927 году. Училась на историческом факультете МГУ и окончила аспирантуру Московского экономико-статистического института.

Алексеева активно участвовала в деятельности советских диссидентов, занималась распространением самиздата. В 1976 году Алексеева стала одним из соучредителей Московской Хельсинкской группы, созданной после подписания при участии СССР в Хельсинки соглашений, закреплявших обязательства стран по соблюдению прав человека.

Из СССР в США она переехала спустя год, в 1977 году, из-за угрозы ареста. В этой стране она прожила 16 лет. В 1993 году вернулась Россию, где через три года была избрана председателем Московской Хельсинкской группы.

Во вторник, 11 декабря, в московском Центральном доме журналиста состоялось прощание с правозащитницей.


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