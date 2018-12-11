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Какие международные законы, пакты, конвенции нарушает «тунеядский» декрет?

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  • 11.12.2018, 19:10
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Объясняет магистр юридических наук из Флориды.

Какие международные законы, конвенции и соглашения нарушили создатели «тунеядских» декретов? Какие есть механизмы оспаривания «тунеядского статуса» в белорусских и международных инстанциях? Объясняет «Радыё Свабода» магистр юридических наук, предприниматель Антон Ермаченок, который последние пять лет живет во Флориде, США.

«Это имидж, инвестиционный климат и индикатор надежности страны как международного партнера»

- Антон, как вы оцениваете новую редакцию «тунеядского декрета» с точки зрения имиджа Республики Беларусь в мире?

- Вскоре полмиллиона белорусов начнут получать космические по своим размерам жировки только потому, что брать ответственность за свой непрофессионализм и служебное несоответствие в высших эшелонах власти - это в Беларуси моветон. Да и вообще, зачем?! Если эту самую ответственность, скорее всего, примут те, кого и решили наказать. Наверное, так думали чиновники и два года назад, когда разработали декрет № 3. Убежден, что и теперь их мысли движутся приблизительно в том же направлении.

Вопрос «тунеядства» в Беларуси с первых дней действия декретов № 3 и № 1 подчеркнул экономические и социальные аспекты. Власти посягнули на карман, а карман - это святое, особенно тогда, когда там и так немного. В такие моменты слова «право», «Конституция», «международные обязательства» и «международные конвенции» исчезают из лексикона большинства граждан. «Просто не забирайте почти последнее!» - говорят люди в такие моменты и правы.

Однако вопрос международной ответственности и выполнения принятых на себя обязательств в рамках различных влиятельных организаций - очень важный. Это имидж, инвестиционный климат, в общем показатель цивилизованности и индикатор надежности страны как международного партнера. И здесь большие проблемы. С тем, что власти время от времени делают «политическое садо-мазо» с собственной Конституцией, люди уже молчаливо привыкли. Нынешнее нарушение международных обязательств в области прав человека и трудовых отношений - беспрецедентно новый по масштабам этап установления полноценной диктатуры.

«Согласно статье 8 Пакта, никто и никогда не может быть принужден к любой работе»

- Какие нормы международного права нарушает этот декрет?

- В 1976 году Беларусь ратифицировала один из основных и фундаментальных документов, который обеспечивает гарантию основных прав человека - Международный пакт о гражданских и политических правах. Cогласно статье 8 этого пакта, никто и никогда не может быть принужден к любой работе. Среди юристов все это время идет дискуссия, что есть принуждение и можно ли считать нынешний шантаж со стороны власти принуждением. На самом деле, вопрос был дискуссионным до 10 декабря. Обязанность платить 100% коммуналки можно было рассматривать как не очень явный признак принуждения.

Сейчас Лукашенко подписал указ, согласно которому людям из списка «тунеядцев» получить государственную поддержку в приобретении жилья становится гораздо труднее, а в некоторых случаях и вообще нереально. В ближайшее время могут быть новые лишения льгот людей, не задействованных в экономике. Таким образом, это уже комплекс квази-наказаний, которые будут вынуждать «тунеядцев» соглашаться на любую работу, только чтобы окончательно де-факто не перейти в категорию плебеев.

Кроме Пакта, Всеобщая декларация прав человека статьей 23 обеспечивает право каждого человека на свободный выбор работы или отказ от нее. Более детально и комплексно проблематика принудительной работы описана в Конвенции Международной организации труда от 1930 года. Беларусь стала членом этой Конвенции в 1956 году. Согласно Конвенции, принудительный труд - это требование компетентных органов власти работать под угрозой наказания (статья 2). Мы уже определили, что комплекс (вероятно, еще не полный) лишений, которые, как уже известно, будут применяться к «тунеядцам», это ни что иное, как наказание. Статья 8 этой же Конвенции устанавливает полную ответственность высших властей за всякие усилия ввести принудительный труд.

- Каким образом можно оспорить эти нарушения?

- Механизм защиты собственных прав в контексте декрета для граждан Беларуси не очень разнообразен. Европейский суд по правам человека до сих пор остается механизмом, которым белорусы воспользоваться не могут, когда дело идет о жалобе на свое государство. Последнее препятствие к входу в Совет Европы и автоматическое признание юрисдикции Европейского суда прав человека - смертная казнь - остается предметом многочисленных спекуляций. Трудно сказать, когда начнется процесс принятия моратория или отмены смертной казни. Возможно, какие-то политические события (например, быстрая предвыборная кампания) и смогут повлиять на акселерацию этого процесса, но не будем гадать на кофейной гуще.

Международная организация труда не рассматривает одиночные жалобы от физических лиц, сохраняя такое право только для профессиональных объединений и национальных профсоюзов. В данный момент работа в этом направлении ведется со стороны независимого профсоюза РЭП при большой поддержке коллег из многих стран, которые выразили солидарность с белорусским народом.

«2019 год может стать рекордным для Беларуси по количеству зарегистрированных жалоб в Комитете ООН по правам человека»

- Так получается, что действенных механизмов для оспаривания у обычного человека практически нет.

- Единственным и главным механизмом защиты собственных прав для граждан Беларуси остается Комитет ООН по правам человека. Предполагается, что 2019 год станет рекордным для Беларуси по количеству зарегистрированных Комитетом жалоб. Я считаю, что даже сложный алгоритм действий (сначала обязательно нужно пройти все национальные судебные инстанции) для регистрации жалобы не станет проблемой, и Беларусь сохранит место в первой тройке стран, граждане которых чаще остальных обращаются в Комитет за помощью.

Основной проблемой может стать нежелание белорусских властей адекватно и в конструктивном ключе реагировать на эти жалобы. Решения Комитета ООН МИД Беларуси и по сей день не признает обязательными для исполнения, а в формальных отписках власти все чаще обвиняют граждан в том, что они злоупотребляют правом обращения в Комитет, которое, кстати, закреплено в статье 61 Конституции Беларуси. Формально - можно. Но так много - нет. Такая логика властей.

- И каков будет ваш совет?

- Я считаю, что не надо рассуждать о том, как обойти декрет либо доказывать нетунеядство. Существование такого декрета в 21 веке на территории цивилизованной Европы - временная историческая ошибка и варварство. Пока не ясно, мобилизуется населения весной на протест, как это было два года назад. Возможно, что и нет. В этих условиях влияние международных организаций, особенно Международной организации труда, и большое количество жалоб в комитет ООН по правам человека, возможно, смогут, как и два года назад, отменить эти, мягко говоря, непопулярные действия властей.

- А сами вы подпадаете под новую редакцию «тунеядского декрета»?

- Как и большинство эмигрантов с белорусским паспортом, я узнаю об этом только после того, как родственники пришлют фотографию следующей жировки. Однако, у меня почти нет сомнений, что я среди тех полумиллиона граждан. Два года назад я уже был в «тунеядцах», но тогда я относительно легко избавился от обязанности платить налог. Теперь процедуру сделали гораздо более тяжелой. И вообще, перспектива делиться всеми персональными данными - это так себе.

Окончательно еще не установил для себя план действий. Точно знаю, что платить не буду. А летом, когда прилечу, возможно, решу и по судам походить и дойти до Комитета ООН, если получится.


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