Козак не стал обсуждать с делегацией из Беларуси налоговый маневр и скидку на газ 13 11.12.2018, 19:20

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Вице-премьер РФ отказался разговаривать на эти темы с Семашко.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник на встрече с делегацией из Беларуси не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставления скидки на газ, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

По его словам, вице-премьер не считает возможным обсуждать это "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках "союзного государства".

По его данным, встреча прошла в узком составе, от белорусской делегации в ней приняли участие курирующий ТЭК вице-премьер Игорь Ляшенко и посол в России Владимир Семашко.

Пресс-секретарь вице-премьера Илья Джус подтвердил "Интерфаксу" факт встречи, но комментировать детали отказался.

На прошлой неделе в ходе заседания евразийского экономического совета Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу куб м, тогда как для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это президент России Владимир Путин ответил, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130, и предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме. Впоследствии Лукашенко рассказал, что извинился перед В.Путиным за то, что в "нехорошей форме" инициировал дискуссию по газовому вопросу.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.

По данным концерна "Белнефтехим", при сохранении такой мировой цены на нефть реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на $20 за тонну.

Стороны рассматривали два варианта компенсации - снижение стоимости нефти для Беларуси или прямой межбюджетный трансферт.

Годовой баланс поставок нефти из России в Беларусь составляет 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

Согласно оценке экспертов Всемирного банка, Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Москвой о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.