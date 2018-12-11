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К 2030 году Земля может нагреться до уровня 3 млн лет назад

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  • 11.12.2018, 19:28
  • 1,269
Фото: NASA

К 2150 году на планете будет царить климат, похожий на время появления первых млекопитающих 50 млн лет назад.

Если уровень выбросов CO₂ не изменится, то к 2030 году климат Земли будет похож на тот, что существовал 3 млн лет назад. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были опубликованы 10 декабря в журнале Национальной академии наук США (PNAS), передает DW.

Если выбросы углекислого газа не сократятся, в 2150 году на планете будут царить климатические условия, аналогичные ситуации 50 млн лет назад, когда на Земле появились первые млекопитающие, указано далее в статье.

Изменения за крайне короткое время

"Мы приближаемся к очень впечатляющим изменениям, которые произойдут за крайне короткое время", - заявил один из участников исследования, эксперт по климату Джек Уильямс из университета Висконсина в интервью AFP.

Три миллиона лет назад на Земле царил жаркий и сухой климат. Центральная Америка находилась под водой, Гренландия не была покрыта льдом, а уровень моря был на 18 метров выше, чем сегодня. Вместе с тем, как указал Уильямс, Гренландия в следующем столетии еще не станет зеленой, а уровень моря не поднимется на 18 метров, поскольку скорость таяния ледников не столь высока. Однако, по его словам, вместе с потеплением планеты исчезнут многие виды живых организмов.


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