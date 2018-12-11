Эксперт в сфере туризма: Иностранцы не доверяют белорусскому безвизу 11.12.2018, 19:35

Фото: holiday.by

Несмотря на безвиз, визы в Беларусь пользуются тем же спросом, что и раньше.

Министерство спорта и туризма сообщило, сколько туристов посетили Беларусь по «безвизу»: 179 тысяч через минский аэропорт, более 134 тысяч — Гродно и белорусскую часть Августовского канала с октября 2016-го.

Озвученные данные, а также перспективы безвизового туризм в Беларуси «Салідарнасці» в экпресс-комментарии оценила эксперт в сфере туризма Лилия Кобзик.

— Я думаю, что в принципе цифры неплохие. Ведь каких-то особенных маркетинговых усилий в этом направлении и не было произведено. Да, безвиз. Но мы его, во-первых, очень долго раскачивали, о нем мало кто знал. И только на последних выставках, например, в Лондоне, операторы отметили, что как минимум их партнеры знают, что в Беларуси есть безвизовый режим, — подчеркнула собеседница.

При этом Лилия Кобзик отметила характерный момент. На круглом столе помимо цифр безвизовых въездов в страну была озвучена цифра полученных иностранцами белорусских виз:

— Несмотря на безвиз, наши визы пользуются тем же спросом, что и раньше. О чем это говорит, если подумать логически? Это говорит о недоверии к нашему безвизу. Иностранцы знают о такой возможности, но предпочитают оформить визу за 60 евро, чтобы избежать каких-то непредвиденных моментов.

По мнению Лилии Кобзик, ответственные за безвиз чиновники и структуры скорее всего рады полученным цифрам. Ведь долгие годы в стране фиксировалось 90–100 тысяч въездов, а сейчас — 180 тысяч там, 130 — тут. Пошло движение, выглядит все вроде бы неплохо.

Слабым местом в продвижении безвизового туризма в Беларуси эксперт считает информационную составляющую:

— Наши партнеры в Лондоне уже в курсе о безвизе, о том, что его увеличили до 30 дней. А простые туристы этого не знают. Мы двигаемся пошагово. Мы, наверное, одни из последних запустили на телеканале Euronews презентационный ролик. Беларусь — не брендированная страна. Может это и мелочь — какие-то логотипы, цвета свои. Но кто умело это делал, тот много получал от создания национального бренда. Это были информационные взрывы. Мы же, как правило, делаем все очень скромно, по-своему. Точно также мы подошли и к распространению новостей о нашем безвизе.

По словам собеседницы, на круглом столе в парламенте говорилось о следующих шагах:

— Это может быть только полный безвиз. Так как этот процес у нас поэтапный. Мы открывались отдельными районами, областями. И если смотреть на рейтинг стран, чьи граждане чаще едут в Беларусь, первые строчки занимают немцы, поляки и литовцы. И тут совершенно очевидно, что для немецких пенсионеров, поляков и литовцев, с которыми нас объединяют крепкие связи, необходимо открывать наземные границы. И если это сделать, то поток будет более существенным. Не миллион, конечно, но на пятьсот тысяч можно вполне рассчитывать.

Кроме западного появился и восточный вектор, подчеркнула Лилия Кобзик. Если соглашение с Россией о взаимном признании виз осуществиться на практике, мы сможем рассчитывать на определенное количество туристов, приехавших в Россию и решивших за одно посетить и Беларусь. И для этого не потребуется дополнительных маркетинговых издержек.

— Вот так мы и мечемся между западным направлением и восточным. И все это в нашем стиле: осторожно, с опаской. А главное, в отсутствие технологических подходов. Этому, к сожалению, мы не научились. Мы словно на каком-то острове жили, варились в собственном соку эти десятилетия. И нам теперь сложно понять, как это все правильно делать.