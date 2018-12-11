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Меркель отказала Мэй в возможности пересмотра соглашения о Brexit

  • 11.12.2018, 19:39
Фото: Reuters

Канцлер ФРГ исключила возможность изменения текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Продолжение переговоров об условиях выхода Великобритании из Европейского союза и правки текста соглашения о Brexit невозможны, сказала канцлер Германии Ангела Меркель депутатам парламента от Христианско-демократического союза 11 декабря, после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщает агентство Reuters (перевод - gordonua.com со ссылкой на осведомленные источники.

При этом Германия и ЕС готовы оказать Великобритании любую поддержку, заверила Меркель.

По данным источников, Мэй призналась канцлеру, что если бы соглашение о Brexit было внесено для ратификации в парламент 11 декабря, оно бы не набрало нужного числа голосов, а выход из ЕС вообще без соглашения "не входит ни в чьи интересы".

Отменив голосование в парламенте, Мэй отправилась в краткий тур по Европе. Кроме Меркель, она встретилась с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а затем поедет в Брюссель.

23 июня 2016 года прошел референдум о выходе Великобритании из ЕС. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключала вероятность проведения второго референдума по Brexit.

22 ноября 2018 года ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях.

25 ноября лидеры ЕС согласовали соглашение о Brexit. Европейский совет предложил структурам Евросоюза обеспечить вступление в силу документа с 30 марта 2019 года. Совет также одобрил политическую декларацию об основах отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.

Теперь соглашение о Brexit должны одобрить парламент Великобритании, Европарламент и парламенты всех государств – членов ЕС.

В офисе Мэй заявили, что ратификация соглашения должна состояться до 21 января 2019 года.


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