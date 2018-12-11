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Под Минском кто-то ведет партизанскую войну с автомобилистами

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  • 11.12.2018, 19:54
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Оружие — гвозди и шурупы, подбито около 20 машин.

Под Минском, похоже, кто-то объявил войну автомобилистам. В качестве оружия используются шурупы и гвозди, которые явно умышленно раскидывают на проезжей части. На этих ловушках «подорвались» уже порядка 20 автомобилей. Водители догадываются, кто и почему ведет с ними скрытую борьбу.

Новый офис. Предыстория

О произошедшем корреспонденту Onliner рассказал один из наших читателей. Он является сотрудником компании, которая занимается оптовыми поставками автозапчастей. Примерно полгода назад организация переехала в новый офис.

— С мая мы работаем в новом офисе, он находится в деревне Богатырево под Минском, за агрогородком Озерцо (выезд из Малиновки по Меньковскому тракту), — сообщил собеседник.

В новом здании располагается, по сути, только одна компания. И каждое утро на работу приезжает достаточно большое число сотрудников.

К офису можно подъехать двумя путями. Но одна дорога, та, что прямее, находится в плачевном состоянии. Здесь именно то явление, которое у нас принято называть ямочностью. Ситуацию усугубляет большое количество воды, заполнившей ямы. «Как после бомбежки», — скажет кто-то.

Поэтому водители пользуются другой дорогой, объездной, которая ведет через частный сектор. Утром едут на работу, вечером — с работы.

Диверсия

Летом автомобилисты столкнулись с неожиданной проблемой: слишком часто стали прокалываться шины. Поначалу случаи были единичными, на первый взгляд между ними не было ничего общего.

— В основном в колеса попадали шурупы. Но все замечали это в разное время и ничего такого не подозревали. Ну мало ли где можно пробить колесо, — рассказал читатель.

Но случаи учащались, стала прослеживаться закономерность. Кто-то обратил внимание, что несколько проколов, без сомнения, произошли по пути в офис. Затем тайное стало явным: кто-то устраивает диверсию на дороге, рассыпает там шурупы. А недавно появились и более хитроумные ловушки.

— Сегодня утром по дороге на работу колеса прокололи минимум в шести машинах. Мы прошлись по дороге и насобирали с десяток гвоздей, вбитых в основания из резины. Кто-то специально разбросал это на дороге, — отметил читатель.

К офису компании вызвали милицию. Произошедшее зафиксировано и оформлено соответствующим образом.

Работники свели все факты, произошедшие за эти полгода, воедино. Выходит, от рук некоего диверсанта повреждения получили колеса примерно двадцати автомобилей.

Подозрения

Автовладельцы рассчитывают, что милиция проведет разбирательство и установит виновного. До тех пор остается только гадать, кто объявил водителям войну.

— Есть подозрения, что кому-то в частном секторе не понравилось, что машины ездят этой дорогой. Может, кто-то забыл, что война закончилась? Но партизана не так сложно вычислить, как мне кажется: не так много домов поблизости, — говорит собеседник.

Он сам и большинство его коллег никогда не сталкивались с проявлением враждебности со стороны местного населения, поэтому ничего подобного не ожидали. А вот ребята со склада вспомнили, что приходил как-то раз какой-то мужчина с претензиями, жаловался на то, что машины пыль разносят.

— Пока ничего конкретного не известно, это все только слухи, — уточнил читатель.


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