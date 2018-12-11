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Европарламент одобрил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену

  • 11.12.2018, 19:58

Соответствующая резолюция была одобрена сегодня.

Европейский парламент во вторник одобрил резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, несмотря на отсутствие консенсуса между членами Европейского совета.

Об этом пишет eurointegration.com со ссылкой на Balkan Insight.

Согласно документу, присоединение к Шенгенскому соглашению не должно быть связано с верховенством права в обеих странах.

В резолюции также содержится призыв к Совету активизировать процесс принятия решений по делу Хорватии.

С 2011 года это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что Румыния рискует присоединением к Шенгенскому соглашению в случае продолжения правительственной программы по внедрению противоречивой реформы в сфере судопроизводства.


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