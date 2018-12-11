Белорусский тренер требует от дагестанского «Анжи» $45 тысяч 11.12.2018, 20:08

Вадим Скрипченко

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вадим Скрипченко судится со своей бывшей командой.

Белорусский специалист Вадим Скрипченко так и не получил от своего бывшего клуба "Анжи" положенные ему 45 тысяч долларов.

Напомним, Скрипченко отработал в махачкалинской команде год и при нем клуб вылетел в ФНЛ. Правда в итоге "Анжи" повезло и из-за банкротства "Амкара" дагестанцы вернулись назад. Но белорусского тренера уволили, а деньги ему так и не заплатили. Не помог и выигранный суд, сообщает pressball.by cо ссылкой на телеграм-канал "Мутко против".

Теперь Скрипченко требует не только вернуть свои законные 3 миллиона российских рублей (45 тысяч долларов), но и оштрафовать команду на 500 тысяч рублей (7 500 долларов).