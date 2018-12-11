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В Минске открыли первый «умный» павильон «Белсоюзпечати»

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  • 11.12.2018, 20:25
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Посетители смогут в нем заряжать электронные устройства, пользоваться высокоскоростным Wi-Fi.

В Минске на проспекте Победителей, 5 открыли первый "умный" павильон "Белсоюзпечати" (на нём можно увидеть логотип "Белдрук", разработанный специально для новой сети).

Павильон многофункциональный: посетители смогут в нём заряжать электронные устройства, пользоваться высокоскоростным Wi-Fi.

Чиновники обещают, что в скором будущем там можно будет оплатить коммунальные услуги, купить билеты на спектакли, концерты и фестивали, вызвать такси и экстренные службы, информирует minsknews.by.

На открытии присутствовали министр информации Александр Карлюкевич и его заместитель Игорь Бузовский. По словам Карлюкевича, в начале лета следующего года в столице должно работать несколько десятков таких "умных" павильонов.


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