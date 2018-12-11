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Агенты, сеющие сомнения

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  • 11.12.2018, 20:30
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Фото: AFP

Путин тратит на пропаганду за рубежом 1,3 миллиарда долларов в год.

"Первоначальный план был классикой эры холодной войны - жестокий, но простой. Двум российским агентам предстояло пробраться на территорию шпиона-перебежчика и обмазать его входную дверь редким ядом военного назначения, вызывающим мучительную смерть, причины которой невозможно отследить.

Однако когда попытка покушения на Сергея Скрипаля была провалена, одна миссия быстро сменилась на другую. В течение нескольких часов, как утверждают британские и американские чиновники, которые пристально следили за событиями, развернулась совершенно иная разведывательная операция, на этот раз включавшая множество агентов и осуществлявшаяся по схеме, взятой прямо из кремлевского пособия по коммуникациям XXI века - с целью создания плотной дымовой завесы, чтобы замазать первоначальное преступление", - пишет The Washington Post (перевод - inopressa.ru).

"Практически немедленно стали появляться десятки ложных историй и теорий заговоров, и первые 46 заголовков дезинформационных материалов, выданных контролируемыми государством СМИ и аккаунтами в Twitter и даже высокопоставленными российскими чиновниками, согласно перечню, составленному The Washington Post, все сеяли сомнения в причастности России к попытке покушения, проведенной 4 марта. Эти истории - от достоверных до фантастических - винили токсичные выбросы, украинских активистов, ЦРУ, британского премьер-министра Терезу Мэ и самого Скрипаля".

"С 2014 года разведывательные агентства отследили, по меньшей мере, полдесятка таких кампаний по искажению информации, и каждая была нацелена, как утверждают чиновники, на подрыв западных и международных следственных органов и на то, чтобы простым гражданам было сложнее отделять факты от вымысла. Они указывают, что подобные операции по дезинформации ныне являются неотъемлемой частью российского арсенала - и инструментом внешней разведки, и асимметричным оружием, с которым западные институты и технологические компании пытаются бороться", - пишет издание.

"Как отмечают чиновники разведывательных служб и аналитики, современные кампании по дезинформации, которые проводит Россия, отличаются от кампаний прошлого", - указывается в публикации. "Представляется, что их задача - сбить с толку, замутить воду", - говорит Питер Померанцев, бывший продюсер российского телевидения и автор книги "Ничто не правда и все возможно", мемуаров, в которых описываются усилия Кремля по манипулированию СМИ. Конечная цель, по его словам, это создание атмосферы, в которой люди начинают разувериваться в фактах".

"Спустя десять месяцев мы до сих пор не получили никаких официальных результатов расследования, - заявили в посольстве России в Лондоне в заявлении для The Washington Post. - У посольства нет доступа к нашим российским гражданам".

"Те же самые методы, как и после отравления Скрипаля, можно было наблюдать множество раз после аннексии Крыма в 2014 году, и в каждом случае события развивались по примерно одному и тому же сценарию. Когда пророссийские сепаратисты сбили Борт 17 авиакомпании Malaysia Airlines над Восточной Украиной, убив 298 пассажиров и членов экипажа, российские чиновники и СМИ попытались возложить вину на украинское правительство, предположив в какой-то момент, что трупы свезли на место катастрофы, чтобы количество погибших выглядело большим", - передает издание.

"После покушения на политика-реформатора Бориса Немцова в Москве в 2015 года и после, по меньшей мере, трех смертельных атак с применением химического оружия против гражданского населения, проведенных пророссийским правительством Сирии, из контролируемых государством СМИ посыпался вал информационных вбросов", - напоминает The Washington Post.

"Хотя многие отдельные истории легко опровергнуть, кампании оказывают ощутимый эффект, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения и порой публичные заявления западных чиновников, подвергающих сомнению выводы разведывательных агентств их собственных стран", - пишет газета и приводит высказывание Дональда Трампа по поводу борта 17, в котором он говорит, что правду никогда не удастся узнать.

Стоимость "матрицы" - включающей многочисленные СМИ, деятельность которых полностью или частично оплачивается, и, по меньшей мере, одна фабрика троллей с множеством сотрудников, распространяющих прокремлевские сообщения с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях - составляет около 1,3 млрд долларов в год.

"Это умеренная сумма, если учитывать выгоды", - говорит Якуб Каленски, который до недавнего времени работал в East StratCom Task Force, группе быстрого реагирования, созданной ЕС для противодействия российской дезинформации. В отличие от тайных операций, проводимых Россией для оказания влияния на иностранные выборы, кампании по дезинформации редко влекут за собой ответные действия, указал он.

"Для России это эффективный и экономичный метод внесения сумятицы и подрыва Запада, - считает Каленски. - Потраченные деньги приносят достаточно хороший результат".

"Стратегия в том, чтобы распространять как можно больше версий событий, и не надо беспокоиться, что они иногда противоречат друг другу. Цель не в том, чтобы убедить кого-то в одной версии событий. Цель России - довести до такого состояния, при котором средний медийный потребитель скажет: "Версий слишком много, я никогда не узнаю правды", - говорит Каленски.


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