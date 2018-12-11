Внешняя разведка Украины выходит из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ 11.12.2018, 20:47

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Участие украинской разведки в договоре о сотрудничестве наряду с российскими спецслужбами является абсурдным.

Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведслужб государств – участников СНГ в сфере разведдеятельности с 1992 года. Об этом говорится в заявлении СВРУ, распространенном 11 декабря на сайте ведомства.

"Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая продолжается уже пятый год. Украинской разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще в 2014 году направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Все яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами РФ в Украине задолго до открытого вооруженного нападения на наше государство в 2014 году", — говорится в сообщении.

В СВРУ отметили, что о враждебной настроенности российских спецслужб к Украине 9 декабря 2018 года откровенно заявил глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Из-за активной поддержки евроатлантическим сообществом Украины, за которой правда и справедливость, российские спецслужбы распространили свою разведывательно-подрывную деятельность и на страны – члены НАТО. Об этом свидетельствуют громкие шпионские скандалы с участием спецслужб РФ, которые произошли в последнее время в некоторых западных странах", – говорится в сообщении.

В службе подчеркнули, что вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу СВРУ продолжит активную работу по выявлению и нейтрализации деструктивной деятельности российских спецслужб.

3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ. Его статус был определен как неотложный. 6 декабря парламент одобрил прекращение действия соглашения.

10 декабря Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ. По его словам, непродление соглашения следует рассматривать как "часть стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым".

Закон о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ вступит в силу с 12 декабря.