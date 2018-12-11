Посольство Судана в Беларуси открыли в выставленном на продажу коттедже 2 11.12.2018, 20:54

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На открытии посольства присутствовал Румас.

В Минске торжественно открылось посольство Судана. Дипломатические миссия африканской страны будет находиться в трехэтажном коттедже по адресу Максима Богдановича, 267, передает nn.by.

Что за здание досталось суданском дипломатам? Оно до сих пор остается выставленным на продажу на сайтах недвижимости. Коттедж площадью 683 квадратных метра можно приобрести за $854 тысячи.