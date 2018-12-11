США готовят новые законы против энергетического сектора РФ 11.12.2018, 21:04

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Фото: dpa

В Вашингтоне категорически не согласны со строительством газопровода «Северный поток-2».

В настоящее время конгрессмены США рассматривают около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон на брифинге в Вашингтоне, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

"Мы мониторим законопроекты, их около 10, российская энергетика является ключевым компонентом в них", - сказал Феннон.

По его словам, в Конгрессе обсуждают рекомендательную резолюцию, в которой выражают несогласие со строительством газопровода Северный поток-2.

"Мы ожидаем, что Конгресс примет решение по этому вопросу, и давление на российский энергетический сектор в результате будет только расти. Через Северный поток-2 Россия стремится увеличить влияние на Западе, отделяя Украину от Европы. Мы рассматриваем торговлю как взаимовыгодную, но делать бизнес с Северным потоком-2 просто не соответствует этим общим ценностям. Я могу сказать, что наша политика заключается в том, чтобы продолжать противостоять Северному потоку 2. Это инструмент российского государства, который увеличивает зависимость и оказывает принудительное воздействие на стран-импортеров", - заявил Феннон.

Ранее в Госдепе заявили, что инцидент в Керченском проливе должен быть напоминанием для Европы, что строительство Северного потока-2 – это плохая идея.

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу. Партнерами Газпрома по проекту являются компании Royal Dutch Shell Plc (Британская компания), Wintershall AG (германская), Uniper SE (тоже германская компания), OMV AG (австрийская) и Engie SA (французская).

8 октября в Германии начали активно укладывать трубы Северного потока-2.

В Нафтогазе заявили, что Украина будет добиваться компенсации в размере $12 млрд, если газопровод Северный поток-2 будет запущен.