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Белорусский журналист подал в суд на «совет республики»

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  • 11.12.2018, 21:08
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Владимир Лапцевич

Владимира Лапцевича не пустили на заседание, несмотря на выданное ранее разрешение.

Журналист информационной компании БелаПАН Владимир Лапцевич подал в суд на “совет республики” национального собрания Беларуси. В октябре его сначала аккредитовали на заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики РБ и Совета Федерации РФ по межрегиональному сотрудничеству во время проведения V "Форума регионов" Беларуси и России, который проходил в Могилеве, а затем отказали в возможности присутствовать на мероприятиях.

Как информирует пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, журналист обращается с иском о признании того, что действия должностных лиц “совета республики” противоречат законодательству. Лапцевич просит суд обязать “совет республики” принести ему и БелаПАН извинения за неправомерные действия должностных лиц, которые нарушили право журналиста на получение информации.

Владимир Лапцевич несколько раз обращался в “совет республики”, но так и не получил внятного ответа о том, на каком основании ему было отказано в аккредитации.

Как известно, "Форум регионов" в Могилеве посещали Александр Лукашенко и Владимир Путин.


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