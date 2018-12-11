Ученые назвали черты идеального характера 3 11.12.2018, 21:14

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Специалисты сформировали портрет идеального характера человека.

Научные специалисты университета Калифорнии (США) перечислили черты идеального характера человека

Эти выводы были опубликованы в журнале The Cut, передает clutch.ua.

Для того, чтобы определить черты характера, присущие идеальному человеку, ученые провели специальный опрос, в результате которого был сформулирован комплекс особенностей характера, который считается идеальным. Исследователи охарактеризовали полученный результат как Healthy Personality — Здоровая личность.

В ходе их работы респондентами стали психологи и студенты с факультетов психологии. Добровольцам было предложено 30 личностных характеристик, которые им следовало было расставить в порядке приоритетности. В итоге ученым удалось сформировать портрет идеального характера.

В целом, для психологически здоровой личности характерно выражать эмоции, прямоту, тепло, дружелюбие, уверенность в себе, непосредственность и стрессоустойчивость.

Специалисты склонны к мнению, что характер человека может влиять и на здоровье. Имеющиеся научные данные говорят о том, что люди, которые в ранний период жизни проявляли самодисциплину и организованность, в будущем будут иметь более хорошую физическую подготовку, а у любопытных людей, зачастую, более высокий уровень IQ.