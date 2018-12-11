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Алексей Калюжный: Шансов на выход в плей-офф у минского «Динамо» практически не осталось

  • 11.12.2018, 22:30
Алексей Калюжный

Тренер «Юности» и бывший капитан минчан трезво оценил выступление «Динамо» в КХЛ.

Тренер «Юности» Алексей Калюжный считает, что у минского «Динамо» мало шансов на выход в плей-офф, передает «Трибуна».

«Шансов практически не осталось. Нужно очень сильно улучшать свою игру. По 2-очковой системе команде нужно выиграть 5 матчей, чтобы просто вернуться в борьбу за место в плей-офф, а конкуренты должны проиграть. Это нереально.

Набрать в команды молодых белорусов? Это стало бы заделом на будущее. Но тогда сейчас нужно отказаться от борьбы за плей-офф, что для команды морально и психологически очень сложно.

Вы можете назвать матч за последние 10 поединков, в котором игра позволяла бы надеяться на конкуренцию в восьмерке? Я не могу. Были отрезки по 5-10 минут, но в целом очень много ошибок», – сказал Калюжный в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».


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