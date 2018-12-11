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В РФ взорвалась зенитная ракета из комплекса С-500?

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  • 11.12.2018, 22:33
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Появились подробности взрыва зенитной ракеты на российском полигоне Капустин Яр.

Зенитная ракета взорвалась после запуска на российском полигоне Капустин Яр. Предположительно, это была ракета комплекса С-300, по другим версиям — С-400 или С-500. Видео инцидента опубликовал портал Avia.Pro.

По сведениям источника издания Lenta.Ru, пуск С-300 произошел в воскресенье, 9 декабря, и на видео зафиксирован «проектный инцидент». По данным издания, за пределы полигона ракета не улетела.

По оценкам экспертов Avia.Pro, речь идет отнюдь не о ракете ЗРК С-300 «Фаворит», а о комплексах С-400 или С-500, либо о новейших разработках ОПК. Издание пишет, что выпущенная, а впоследствии разорвавшаяся ракета поднялась на очень большую высоту, что характерно не для ЗРК С-300 «Фаворит», а для комплексов С-400 или даже С-500.

Официальных комментариев от российского Министерства обороны пока не поступало.

Напомним, что два года назад в августе на полигоне Ашулук Астраханской области в России произошел неудачный пуск ракеты зенитного комплекса С-300. У ракеты после старта не включился двигатель, и она рухнула обратно на установку. В результате катастрофы произошел сильный пожар, серьезно повредивший комплекс.

Зенитный комплекс С-300 был принят на вооружение советской армии в 1975 году. С тех пор комплекс неоднократно модернизировался и в зависимости от модификации может поражать цели на дальности до 300 км.


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