США готовят санкции против Китая 11.12.2018, 22:47

США обвиняют Китай в шпионаже и кибератаках.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обвинить Китай в экономическом шпионаже и хакерских атаках, пишет во вторник газета The Washington Post. По данным издания, о санкциях, связанных с этими обвинениями, будет объявлено на этой неделе. Ожидается, что обвинения выдвинут несколько ведомств американского правительства, передает svoboda.org.

В администрации Трампа полагают, что Китай пытается украсть секретную информацию США, в частности передовые технологии. По данным The Washington Post, высказываются подозрения, что китайские хакеры взламывали правительственные и корпоративные компьютеры.

В октябре США обвинили китайскую разведку в попытке похитить у западных компаний технологии, используемые в коммерческой авиации. Газета Financial Times писала, что китайские ученые, работающие в западных университетах, ведут сбор информации в пользу армии КНР.

До этого вице-президент Майк Пенс выступил с докладом о стратегической угрозе со стороны Китая, обвинив его в обширном военном и коммерческом шпионаже. В Пекине обвинения США отвергают.