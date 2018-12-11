Белорусский арбитр назначил три пенальти в матче Лиги чемпионов 11.12.2018, 23:01

Алексей Кульбаков

Фото: AFP 2018 / GUENTER SCHIFFMANN

Алексей Кульбаков обслуживал матч «Галатасарай» - «Порту».

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» проиграл «Порту» (2:3), передает «Трибуна».

Матч обслуживал белорусский арбитр Алексей Кульбаков.

Отметим, в первом тайме матча Кульбаков назначил 2 пенальти – на 42-й минуте в ворота хозяев, а на 1-й добавленной минуте первого тайма в ворота гостей.

На 67-й минуте игры был назначен еще один пенальти в ворота гостей, однако его не реализовал Фигули.