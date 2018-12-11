Неизвестный открыл стрельбу на рождественском рынке в Страсбурге

Неизвестный открыл стрельбу на рождественском рынке в Страсбурге1
- 11.12.2018, 23:13
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Есть жертвы.
На рождественском рынке в Страсбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу. Как минимум один человек погиб, сообщила местная полиция.
На рождественском рынке в Страсбурге вечером во вторник, 11 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате один человек погиб, трое ранены, заявила местная спасательная служба.
Как сообщили в Twitter депутаты Европейского парламента, инцидент произошел на рождественском рынке.
В соцсетях сообщается, что центр города полностью перекрыт. Полиция призывает горожан сохранять спокойствие.
Корреспондент DW, находящийся в данный момент в здании Европарламента, передает, что выходы из здания закрыты. Он обратил внимание на то, что днем полиция тщательно досматривала личные вещи и сумки людей, которые направлялись в центр Страсбурга.
Auf dem Weihnachtsmarkt in #Strasbourg gab es einen Schießerei. Bitte passt auf euch auf. Bleibt im Parlament. #staysafe https://t.co/oEmOatjwKo— Europa-SPD (@SPDEuropa) 11 декабря 2018 г.