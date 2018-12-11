Неизвестный открыл стрельбу на рождественском рынке в Страсбурге 1 11.12.2018, 23:13

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Фото: AFP

Есть жертвы.

На рождественском рынке в Страсбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу. Как минимум один человек погиб, сообщила местная полиция.

На рождественском рынке в Страсбурге вечером во вторник, 11 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате один человек погиб, трое ранены, заявила местная спасательная служба.

Как сообщили в Twitter депутаты Европейского парламента, инцидент произошел на рождественском рынке.

В соцсетях сообщается, что центр города полностью перекрыт. Полиция призывает горожан сохранять спокойствие.

Корреспондент DW, находящийся в данный момент в здании Европарламента, передает, что выходы из здания закрыты. Он обратил внимание на то, что днем полиция тщательно досматривала личные вещи и сумки людей, которые направлялись в центр Страсбурга.