Здание Европарламента закрыли после стрельбы в Страсбурге 12.12.2018, 8:04

Число погибших выросло в два раза.

Парламентарий Ева Кайли заявила о том, что здание Европейского парламента закрыли из-за стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге, сообщает nv.ua.

"В качестве меры предосторожности было принято решение закрыть здание Европейского парламента в Страсбурге", - заявила Кайли.





There seems to be several gun attacks in parallel in the city center of Strabourg. In case you are in the city center in a restaurant, please stay inside and don't go out.

Decision has been taken, as precautionary measure, to close the European Parliament building in #Strasbourg — Eva Kaili (@EvaKaili) 11 декабря 2018 г.

Французское издание BFM сообщает, что жертвами стрельбы в Страсбурге стали четыре человека. Ранения получили 11 человек.

Также, по данным журналистов, стрелок был связан с радикальными организациями.

Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка.

Полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.