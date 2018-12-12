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Здание Европарламента закрыли после стрельбы в Страсбурге

  • 12.12.2018, 8:04

Число погибших выросло в два раза.

Парламентарий Ева Кайли заявила о том, что здание Европейского парламента закрыли из-за стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге, сообщает nv.ua.

"В качестве меры предосторожности было принято решение закрыть здание Европейского парламента в Страсбурге", - заявила Кайли.


Французское издание BFM сообщает, что жертвами стрельбы в Страсбурге стали четыре человека. Ранения получили 11 человек.

Также, по данным журналистов, стрелок был связан с радикальными организациями.

Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка.

Полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.


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