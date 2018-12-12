Налоговики озадачились из-за такси в Минске 12.12.2018, 8:13

Фото с сайта 24minsk.by

Развернута кампания по дополнительному контролю.

Минские налоговики развернули кампанию по дополнительному контролю за автомобильными перевозками. Дело в том, что в последнее время вместо такси к клиенту все чаще приезжает автомобиль из службы по аренде машины с водителем. Об этом сообщает столичная налоговая, пишет tut.by.

— В последнее время нарушение законодательства при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров приобретает массовый характер. Участились случаи перевозки пассажиров не автомобилем-такси, а посредством оказания услуг по аренде автомобиля с водителем (так называемые «АА»). Главным отличительным признаком таких перевозчиков является отсутствие кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром. Вместо этого они используют кассовые суммирующие аппараты, которые зачастую не соответствуют их сфере применения, — сообщают налоговики.

В МНС обращают внимание, что такая ситуация является административным правонарушением со стороны перевозчика.

Для пассажира же эта ситуация влечет то, что у него нет гарантий на защиту своих гражданских прав. Ведь при аренде авто с водителем, с вами до поездки должен быть заключен договор фрахтования с составлением заказ-наряда. В описанном же выше случае, конечно, этого не происходит.