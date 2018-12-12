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Конгресс США поддержал санкции против «Северного потока-2»

  • 12.12.2018, 8:18

Палата представителей одобрила резолюцию.

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства "Северного потока-2" - магистрального газопровода из России в Германию - а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту, сообщает dw.com.

Как отмечается в документе, прокладка трубопровода - это "резкий шаг назад в вопросах европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов".

"Геополитическая заинтересованность России в "Северном потоке-2" сводится не к повышению европейской энергетической безопасности, но, скорее, к попытке вбить клин между странами в Европе и серьезно принизить (роль. - Ред.) существующей украинской системы транзита газа", - подчеркивается далее в резолюции.

Конгрессмены высказались за санкции

Члены Палаты представителей высказались за принятие ограничительных мер в рамках подписанного президентом Дональдом Трампом в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Данный шаг, в частности, направлен против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.

Несмотря на то, что резолюция не носит обязывающего характера, она демонстрирует рост оппозиции со стороны американских законодателей в отношении реализуемого в Европе проекта российского газопровода.

В начале декабря стало известно, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.


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