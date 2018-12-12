«Хочу стать лучшим футболистом мира» 2 12.12.2018, 8:29

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Как из 6-летнего мальчика делают «белорусского Роналду».

В шоу «Лучше всех» на Первом канале Лешу Майорова представили, как белорусского Криштиану Роналду. Сам он равняется на Лионеля Месси и в матчах за минское «Динамо» регулярно забивает голы. На телесъемках он трижды поразил ворота, которые защищал Игорь Акинфеев, и заслужил похвалу вратаря. Папа мальчика и его тренер по фристайлу рассказали tut.by, как они растят звезду мирового футбола и как Лешу звали на российское ТВ.

«Будешь лучше, чем Месси, Марадона и все остальные»

Появление Леши Майорова на телеэкаранах — результат трудов продюсеров «Лучше всех». Из материалов в Сети они узнали о таланте 6-летнего футболиста чеканить мяч на разные лады и пригласили его в шоу.

— Летом со мной связались люди с Первого канала, обозначили интерес, и я сразу позвонил отцу Леши, — говорит Кирилл Былинский. Он дает частные уроки по футбольному фристайлу. Леша занимается у Кирилла чуть больше года.

Отец мальчика не срезу принял приглашение телевизионщиков, ссылаясь на нежелание отрывать сына от тренировок.

— Убедил его, что это нужно, — продолжает Кирилл. — Затем Леша прошел кастинг на скайпу: редактор шоу хотел понять, насколько уверенно ребенок может держаться в беседе с незнакомым человеком. Нас сразу же утвердили. Взяли в основной состав сезона. Невероятно! Обычно люди пишут с надеждой, что их детей возьмут в «Лучше всех», а нас, получается, просили: «Пожалуйста, приедьте!»

В видеовизитке для шоу, записанной в августе, Леша рассказал, что набивает 5035 раз и готов показать, насколько он крутой. К моменту съемок, а они прошли в первую неделю декабря, мальчик значительно превзошел свой рекорд — 12 779 раз. Что важно, без потери мяча!

— Как-то вечером на поле ФК «Минск» Леша стал жонглировать мячом, — вспоминает отец мальчика Алексей. — Говорю ему: «Может, побьешь свой рекорд? Побил. Давай дальше, не отпускай мяч». На выходе 12 779 раз за чуть более чем два часа. Умничка! Красавчик. Дома свалился с ног, а на следующее утро побежал на тренировку. Я ему: «Может, пропустим денечек? В кино сходим!» Специально проверяю: вдруг, сломается или перегорит, потеряет интерес к футболу. «Нет, идем тренироваться», — ответил сын в тот раз, и так по сей день.

Былинский не слышал о том, чтобы кто-нибудь в возрасте Леши набивал так же долго, как его ученик. По словам тренера, мировой рекорд по чеканке мяча по протяженности находится на уровне 24 часов.

— Моя мечта — стать самым лучшим футболистом, — говорит Леша.

— В мире?

— Ну да.

— Что ты делаешь, чтобы стать сильным?

— Просто кушаю. Еще у меня есть большое желание.

Организаторы шоу «Лучше всех» оплатили перелеты и пребывание Леши, его отца и тренера в Москве на время съемок выпуска программы. Это две репетиции, а после — финальная запись с Максимом Галкиным. Галкин назвал Лешу «белорусским Роналду». Папа же сравнивает сына с Лионелем Месси.

— По физическим данным он больше смахивает на Месси: такой же маленький, быстрый — объясняет Алексей. — Месси — любимый футболист сына. В минском «Динамо» сынок играет под десятым номером, как Месси. Впервые на «Лучше всех» Леша показался как раз в динамовской форме. Видно, организаторы заметили его игровой номер и на футболке для съемок разместили именно его.

Удивительно искренней кажется реакция Леши на новость о том, что поддержать его и сыграть с ним в футбол на программу приехал экс-капитан сборной России по футболу и лидер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. На самом деле Леша пребывал в легком смятении, и тут на выручку пришел отец.

— Взглядом объяснил ребенку, что все ждут от него эмоции. Мол, покажи восторг! — раскрыл секрет папа Леши. Алексей узнал об участии знаменитого вратаря в шоу еще до отъезда в Москву.

— Я в восторге, это если честно, — такой была реакция Акинфеева на культуру обращения с мячом Леши. — Действительно, такой талант! Его надо раскрывать дальше, и ты будешь вообще лучше, чем Месси, Марадона и все остальные.

— Лешу показали последним в выпуске (он вышел в эфир 9 декабря. — Прим. ред.). Сюжет с ним стал вишенкой на торте, — считает папа мальчика.

После чеканки мяча Леша проверил в деле Игоря Акинфеева ударами по воротам. Бить приходилось с закрытыми глазами, после раскрутки на гимнастическом диске и с параллельным чтением стихов — эти попытки мальчик реализовал.

— Игорь, вы же понимаете, в разговоре с друзьями он будет опускать, что вы ловили сачком. [Скажет] просто — забил Акинфееву, — такого комментария Максима Галкина заслужили действия Леши.

— Леша, ты кому-нибудь уже рассказал, что забил Акинфееву? — спрашиваем.

— Пока никому. Все и так знают, что я ездил в Москву, а шоу со мной показывали на ОНТ и по Первому каналу.

— Чувствуешь себя звездой?

— Вчера встретил по дороге на тренировку по гимнастике парня. Он сказал: «Ой, так я тебя знаю! Ты из „Лучше всех“, я тебя видел».

— В шоу тебя так много хвалили. Гордишься собой?

— Надо быть еще лучше.

Другие три попытки забить Акинфееву Леше не удались: когда он бил в «плюшевых ногах» и когда метил в ворота теннисным мячом, а также — ударом через себя.

— Вот тут, признаться, он расстроился, — отметил папа. — Вообще, удар через себя Леша исполнил дважды. В эфир вошел второй удар, а первый стал для Игоря полной неожиданностью. Он даже не понял, что произошло. К сожалению, мяч угодил в штангу.

— Много ли было «забракованных» ударов — тех, что вырезали?

— Один. Все остальное сделано с первого дубля.

«Английский учим по совету футбольных агентов. Не исключено, что сын вскоре может оказаться за границей»

В разговоре с Максимом Галкиным Леша сказал, что его папа «играл в бокс». Ниже по генеалогическому древу располагается дедушка-футболист Александр Кистень, отец мамы мальчика. В 1980-х он выступал за минское «Динамо».

— Больше десяти лет назад Александр Анатольевич умер, — рассказывает папа Леши. — Но, понятно, что дома у тещи осталось много футбольных атрибутов: кубки, мячики. Помню, вышли с Лешей на улицу с мячом. Думал, безобидная затея. Сам хотел отдать сына на хоккей. Говорил ему: «Смотри, популярный вид спорта у нас». Мы были как-то на тренировке, где видели 5 футболистов и 45 хоккеистов. «Может, все-таки хоккей?» — предлагал Леше. Он выбрал футбол, когда ему не было и 5 лет. Ну и ладно! Футбол так футбол.

В первые три месяца мама поводила Лешу куда-то, непонятно куда: два притопа, три прихлопа. А глаза у него горели! Нужно было искать что-то посерьезнее. Главное — выйти на хорошего тренера. Как я понимаю сегодня, от того, как он преподнесет материал, зависит результат и желание ребенка работать. Прозвонив все футбольные клубы, узнал, что такие, как «Минск» и «Динамо-Минск», проводят наборы детей с 6 лет, а показать мальчика специалистам хотелось раньше. Нашли Шамшорика Тараса Николаевича, у него сын занимается до сих пор.

Обычно у Леши четыре тренировки в будние дни: по фристайлу с Былинским утром, по футболу с Шамшориком — два занятия, и с недавних пор в школе минского «Динамо», а еще случаются походы в секции по боксу, борьбе, акробатике и плаванию.

— Тренируется целый день, не угомонить его, — говорит Алексей. — Тех тренировок, которые дает «Динамо», а их две в неделю, — недостаточно. Если будем тренироваться в таком режиме, то дальше, чем в «Динамо», никуда не денемся. Это если говорить откровенно! А ведь можно еще и в «Динамо» не задержаться. Наш динамовский тренер дал понять родителям, что лишь задает направление для развития детей, а заниматься они должны регулярнее — дома или в группах дополнительной подготовки. Иначе может настать момент, когда их исключат из «Динамо».

— Алексей, а вы работаете?

— У меня так поменялся образ жизни, что моя работа сегодня — это Леша. Пришли в семье к такому мнению: занимайся сыном. Про финансовую сторону не хотел бы много говорить. Помогают нам. Всего хватает. Как говорится, не последнюю корку хлеба доедаем.

— То есть работает в семье жена, верно?

— Да. Леша хочет стать профессиональным футболистом и играть в топ-клубе. Пока эта мечта поднимает его с утра и ведет на тренировку, я готов ему помогать. Просто не могу отказать.

На тренировочный режим сродни академическому Леша вышел интересным образом. Как многие дети его возраста, он, конечно, ходил в детсад и часто болел. Наконец родители решили, что, чем водить ребенка в садик и затем хлопатать над его выздоровлением, лучше перейти на домашнее воспитание, где все строится вокруг увлечения игрой с мячом.

Отец сам научил Лешу читать, считать и преподал первые уроки английского языка. Сейчас для мальчика наняли репетиторов.

— Сын делит, умножает, бегло читает, то есть мы проходим программу третьего класса, — говорит Алексей.

— Объясните, чем Леша будет заниматься в начальной школе? Или вы его не будете водить в школу, чтобы не болел?

— Динамовские ребята, которые в этом году пошли в школу, стали болеть. На тренировках вяленькие, устают быстро. Видно, иммунитет ослаб. Да, вопрос со школой для нас актуальный. Жене уже говорил в шутку: «Может, заочно пройдем хотя бы первый-второй классы?» А английский учим по совету футбольных агентов.

Не исключено, что сын вскоре может оказаться за границей.

Майоровы готовятся к переезду, когда мальчику исполнится 10 лет. Далекие планы. Тем не менее путь к отъезду они видят через детские лагеря европейских топ-клубов, где, рассчитывают родители, Леша себя проявит и заслужит приглашение в клубную академию. Между Майоровыми и тренером по фристайлу Былинским есть договоренность, по которой Кирилл может уехать с мальчиком и его семьей.

— Кирилла нашел по объявлению, — сказал Алексей. — Думал, что бы еще дать ребенку, чтобы развивать навыки владения мячом! Вспомнил, что есть такой футбольный фристайл. У Кирилла берем уроки вот уж год как.

— За несколько лет до знакомства с семьей Майоровых я зарегистрировал Белорусскую федерацию футбольного фристайла, — объяснил Былинский. — С Лешей мы начинали с разработки суставов, укрепления голеностопа за счет удержания мяча на ноге, чтобы мяч не отскакивал, как от дерева, и укрепления мышц ног, ведь на опорную при чеканке приходится значительная нагрузка. Спустя полгода Леша набивал 300 раз, ну а дальше — вы знаете. Пришли в такому результату в том числе через упражнение со скакалкой, которой прокачало выносливость и дыхание. К ударам с лету с правильной постановкой корпуса пришли после чеканки. Их он хорошо выполнял еще год назад. Также Леша умеет делать упражнения «Вокруг света», «Радуга» — с двух ног, может подбросить мяч с «Радуги» на шею и удерживать мяч на ноге. Может набивать сидя, набивать пяткой и плечом.

— Он горит футболом. Дашь задание — четко выполняет, — такую характеристику выписал воспитаннику Кирилл. — Он быстро учится. Быстрее, чем другие дети. Плюс к этому его результативность. Он больше всех забивает на тренировках и турнирах. Он может обмотать полкоманды и вступать в единоборства с ребятами, которые старше его на год-два, — за счет движений корпусом. Есть надежда, что он станет знаменитым футболистом, к чему мы будем его готовить. Леша — талантливый мальчик.

До 16 лет Кириллл Былинский тоже занимался в футболом, а после вирусного заболевания у него случилось осложение на сердце. Тогда его госпитализировали пять раз.

— Поправился, но упустил много времени, за которое успел прикипеть к фристайлу, — говорит он. — А сегодня я пытаюсь связать фристайл с футболом в Беларуси. Для меня работа с Лешей — пример, который показывает, что белорусский ребенок способен вот так здорово обращаться с мячом. Что в 5−6 лет вовсе не рано знакомить детей со сложными трюками при условии, что базовыми навыками они владеют. Другими словами, в футболе нужно кардинально менять подход к тренировкам, и в том, чтобы донести эту мысль, вижу свою задачу. Прямо горю этим!

На видео ниже, выложенном на YouTube год назад, представлена программа тренировок Леши по фристайлу. Кстати, все тренировки Леши проходят на спортплощадке у дома, а живут Майоровы рядом с «Олимпийским» жилым комплексом на улице Радужной. Другими словами, Леша растет в окружении спортсменов.

«В видении поля на своем детском уровне он напоминает Александра Глеба с той лишь разницей, что Леша забивает»

Занятие Леши футболом — игра вдолгую. А умение ловко жонглировать мячом уже сделало мальчика знаменитым. В студии «Лучше всех» он держался уверенно. В соцсетях Леши есть фотографии, на которых он играет с сотрудниками съемочной группы проекта.

— Он так все время проводил: то с рабочими поиграет, которые устанавливали декорации, то с режиссерами, — рассказал папа динамовца. — Играли и в панну (разновидность уличного футбола, в котором очки зарабатывают пробросом мяча между ног соперника. — Прим.ред.), и в футбол один на один. Леше скучно не было. На третий день ходил по студии, как свой.

В подарок от Акинфеева юный футболист получил мяч с автографом и подписью «Алексею Майорову на добрую память от Игоря Акинфеева».

— Как я понял, такие мячи Игорь делал на заказ в небольшом количестве. Здесь изображен логотип чемпионата мира, указаны игры сборной России на групповом этапе и города, принимавшие мундиаль, — пояснил отец Леши.

Кстати, лишь получив мяч из рук Акинфеева, Леша тут же принялся его чеканить. Галкин осек: «Этим нельзя, ты что? Сотрешь автограф».

— Для него это, прежде всего, мяч, — смеется папа мальчика. — Дома объяснил ему, что это уже не мяч, а памятная вещь. Леша понял, хотя ему, конечно, хочется поиграть с этим мячом.

— Если у него есть такое желание, то, думаю, он будет большой звездой у нас, — еще несколько добрых слов о Леше от Игоря Акинфеева.

Вопрос отцу:

— Смущает «у нас». Представьте, что ваш сын в большом футболе. За какую сборную он выступает?

— Не хотелось бы, честно говоря, сейчас думать, куда мы можем уехать. А что касается выбора сборной, то решать будет сын.

— Естественно, надо уезжать, — считает Былинский. — Такой талант! Нужно искать для него крутой европейский клуб. И все же в будущем хотелось бы видеть Лешу в форме сборной Беларуси, чтобы он был гордостью нашей страны. Научился всему, что умеет сегодня, именно здесь. В видении поля на своем детском уровне он напоминает Александра Глеба с той лишь разницей, что он забивает, в то время как Глеб удару предпочтет передачу на партнера.

— Леша — центральный нападающий. Тренер называет его «наконечником» или «киллером», — добавил отец мальчика.

— Леша, после съемок на Первом канале ты отправился с «Динамо» на турнир в Литву. Сколько раз забил?

— Где-то штук девять или десять.

— Думаю, где-то под пятнадцать в пяти матчах, — поправил сына Алексей.

— Для Леши эта поездка — как финальная черта под этапом становления в спорте,

— подытожил историю со съемками в российском шоу Алексей Майоров. — Представьте, вам 6 лет, и вы уже знакомы с Игорем Акифеевым и Максимом Галкиным. Вот бы меня в 6 лет кто-нибудь познакомил с Марадоной или Игорем Белановым, некогда — форвардом киевского «Динамо»! Но мы не оставливаемся. Съемки на Первом в прошлом, а дальше — пахота в прежнем режиме. Благо, заставлять ребенка заниматься футболом не нужно.