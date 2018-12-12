Белорусы потеряют свои квартиры из-за указа Лукашенко 16 12.12.2018, 8:58

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Указ диктатора позволил «Тамбазу» обмануть дольщиков.

Владельцы жилищных облигаций ООО «Тамбаз» опять обращаются к Лукашенко. В этот раз они доводят до его сведения, что подписанный им указ № 430 не соответствует его же поручению «завершить строительство жилых домов с максимальным соблюдением интересов людей». По их оценкам, всю стоимость достройки ЖК «Аркадия» выставят на оплату пострадавшим семьям. Таким образом, выплаты составят от 30 до 50 процентов от уже внесенных ими сумм, сообщает tut.by.

Напомним, что в указе № 430 говорится, что два дома на 640 квартир достроит УКС Советского района. Деньги на достройку — 30 миллионов рублей — будут выделены в виде возвратной бюджетной ссуды. Держателям жилищных облигаций обещано вернуть страховые выплаты.

В ожидании указа пострадавшие от действий недобросовестного застройщика ООО «Тамбаз» рассчитывали, что для завершения строительства ЖК «Аркадия» финансирование с их стороны будет минимальным — граждане ведь уже оплатили полную стоимость квартир. Но все оказалось не так просто.

В обращении на имя Лукашенко, которое сегодня подписало более 320 держателей облигаций, говорится, что «лишь половина владельцев жилищных облигаций получат страховые выплаты, так как к моменту выхода указа поручители и залогодатели (ООО „АльТерраСтрой“, ООО „Интерфакт“, ООО „Стримленд“, Минько А.В. и др.), обеспечивавшие исполнение обязательств по этим облигациям, оказались неспособны выплатить их номинальную стоимость».

Держатели ЖО считают, что затягивание подготовки указа чиновниками из Мингорисполкома дало возможность залогодателям и поручителям вывести ценные активы.

Владельцы жилищных облигаций обращают внимание на то, что «возникают проблемы даже с подачей заявлений на выплату страхового возмещения — их некому принимать». Речь идет о сумме более чем 15 млн руб. При этом в случае обращения в суд владельцу жилищных облигаций потребуется уплатить госпошлину в размере 5% от суммы иска, возврат которой также сомнителен.

Кроме того, в письме говорится, что обозначенные указом источники финансирования завершения строительства также вызывают вопросы.

Вот текст обращения (сокращенный):

«ООО „Тамбаз“ строило 2-ю и 4-ю очереди ЖК „Аркадия“ исключительно за счет средств, привлеченных у покупателей жилищных облигаций. При этом лишь часть этих средств ушла на строительство жилых метров.

Комитет государственного контроля по итогам проведенной проверки ООО „Тамбаз“ 21 декабря 2017 г. разместил на своем сайте сообщение о том, что общество не исполнило обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму 21,5 млн рублей и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере.

Городские власти, допустившие такое развитие событий, разработали текст Указа в большей мере с учетом своих интересов, составив его так, чтобы достройка жилой части полностью легла на плечи держателей жилищных облигаций, которые уже оплатили стоимость своих квартир в полном объеме.

К сожалению, Указом не предусмотрены меры по возврату или зачету каким-либо образом держателям жилищных облигаций обозначенной КГК суммы ущерба в 21,5 млн рублей, зачету стоимости незавершенных строительством коммерческих площадей, отмене оплаты госпошлины в случае подачи в суд иска о взыскании с поручителя (залогодателя) страховых выплат.

Отдельное внимание заслуживает подп. 4.5 Указа, где в числе источников финансирования завершения строительства названы денежные средства, составляющие прибыль заказчика (государственного предприятия „УКС Советского района г. Минска“), за исключением ограниченной прибыли заказчика в размере не более 2%, приходящейся на жилую часть объекта. На встрече с владельцами жилищных облигаций, состоявшейся 23 ноября 2018 г., директор ГП „УКС Советского района г. Минска“ Валерий Минченков открыто заявил, что продаст или передаст коммерческую недвижимость по себестоимости ее достройки. Тем самым он намерен полностью исключить один из предусмотренных Указом источников финансирования завершения строительства, который может существенно снизить суммы доплат граждан. Такое исполнение Указа приведет к очередному отъему денег у граждан — на этот раз государственными чиновниками.

Создается ощущение, что городские власти и УКС делают все, чтобы число семей, вынужденных отказаться от участия в достройке квартир, было максимальным.

Также крайне важна проверка деятельности ООО „Тамбаз“ и аффилированных с ним лиц за период с начала возведения ЖК „Аркадия“, так как именно в этот период создавалось основание строительной финансовой пирамиды, когда Львом Хаютиным при содействии третьих лиц было произведено вымывание средств из строительства. Однако проверка этого периода игнорируется проверяющими и следственными органами.

Указ и не отвечающие интересам граждан способы его реализации застройщиком и исполнительной властью (Администрацией Советского района и Минским горисполкомом) приведут к тому, что всю стоимость достройки жилой части повторно выставят на оплату пострадавшим семьям (по нашим оценкам — в размере от 30 до 50 процентов уже внесенных ими сумм). Принимая во внимание процент готовности жилых домов и отсутствие страховых выплат у половины владельцев жилищных облигаций, следует ожидать огромное количество семей (в том числе с детьми и строящих свое первое жилье, имеющих непогашенные кредиты), которые не смогут внести доплаты на завершение строительства, а значит потеряют свои квартиры и деньги».