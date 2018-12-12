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Экономист: Два мешка цемента завезли в страны Балтии и радуемся

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  • 12.12.2018, 8:59
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Провальная «модернизация» стала визитной карточной действующей в Беларуси власти.

«Модернизация» – обновление наших заводов – давно стало показательным явлением действующей власти. Миллиарды долларов пошли на цементные, деревообрабатывающие и нефтеперерабатывающие заводы, Жлобинский металлургический, сообщает «Белсат».

Дело нужное, но не везде окупается. Те же цементные заводы, которые должны были делать по 9 миллионов тонн цемента ежегодно и более половины продавать в Россию, теперь наполняют не государственный бюджет, а склады.

«Россия на сегодня на импорт белорусского цемента ставит квоты, открыли мы дорогу в Украину белорусского цемента, но оттуда хлынул поток украинских товаров, поэтому еще неизвестно, цемент в Украину дал нам прибыль или нет. Ну и, образно говоря, 2 мешка цемента завезли в страны Балтии и радуемся», – комментирует Петр Мигурский, кандидат экономических наук.

Цементношиферный завод в Кричеве – одно из 6 предприятий Могилевской области, которые Комитет госконтроля называет неэффективно модернизированными. Также в списке «Могилевхимволокно», «Могилевдрев», бобруйские «Фандок», «Белшина» и кожаный комбинат. Вложенные более $ 1 млрд долларов не принесли ожидаемого результата, инвестиционные проекты отстают, кредиты не гасятся, продукция не продается.

Вот что думают о провалах в «модернизации» жители Могилева:

«Что нужно сделать? Людей нормальных поставить, предпринимателей».

«Не умеют работать директора».

«Наше предприятие работает хорошо, оно негосударственное. Государственные, к сожалению, плохо работают. Может, неправильное руководство, может, неправильные кадры. А может, все дело в нашей неправильной политике».

Если говорить только о Могилевской области, в список Комитета госконтроля не вошли другие предприятия: «Строммашина» – признана банкротом, Могилевский вагоностроительный завод, который больше времени простаивает, чем работает. В целом по Беларуси хватает убыточных и недозагруженных предприятий: на «Минскдреве» работников переводят на сокращенный рабочий день, а часть — в отпуск за свой счет, «Борисовдрев» Госкомитет имущества предлагает продать инвесторам. Согласно экспертам провал модернизаций этих предприятий в том, что эти процессы были навязаны, без соответствующих исследований, запланированы не на предприятиях, а в Совете министров и администрации Лукашенко.

Комментирует Петр Мигурский, кандидат экономических наук:

«Виновата та модель хозяйствования, которая принята в целом по республике, и в наихудшем варианте она реализуется в Могилевской области. Ведь на сегодня Могилевская область в сельском хозяйстве сдала позиции Витебской области, в промышленности – хуже всех по стране».

Есть и хорошие примеры – частные предприятия с внешними инвестициями – «Kronospan», «ВМГ Индустри». Или та же «ІКЕА», которая занимается деревопереработкой в Могилевской области и работает в три смены. В этом случае экономист Петр Мигурский советует «красным директорам» с «Могилевдрева» поехать к капиталистам и посмотреть, что такое настоящая европейская модернизация.


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