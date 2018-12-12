Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: все подробности 7 12.12.2018, 9:10

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Фото: EPA/UPG

Ради поимки преступника усилен контроль на границе Германии и Франции.

На рождественском базаре в Страсбурге вечером во вторник, 11 декабря, мужчина открыл стрельбу. Погибли три человека, еще 12 получили огнестрельные ранения.

"Немецкая волна" собрала все подробности, известные на данные момент.

Как передает местный телеканал BFMTV, в ходе перестрелки ранения получил, в частности, один из французских военнослужащих, патрулировавших улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Она была объявлена вскоре после парижских терактов 2015 года. С тех пор военные регулярно несут службу на улицах французских городов в целях поддержания правопорядка.

Центр Страсбурга после инцидента был сразу же полностью перекрыт, продолжается розыск преступника. Полиция призвала горожан сохранять спокойствие.

Министерство внутренних дел Франции, не уточняя подробностей случившегося, охарактеризовало его как "крайне серьезное событие в плане общественной безопасности".

Выходы из Европарламента закрыли

Расследование произошедшего взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства, при этом следователи напрямую говорят о террористических мотивах нападавшего и "участии в преступном сговоре с террористическими целями ".

Корреспондент DW, находящийся в здании Европарламента, передает, что выходы из здания закрыты. Он обратил внимание на то, что днем стражи порядка тщательно досматривали личные вещи и сумки людей, которые направлялись в центр Страсбурга. На этой неделе в городе проходят пленарные заседания парламента ЕС, поэтому здесь находятся сотни депутатов и их сотрудники.

Полиция установила два периметра оцепления

По данным другого корреспондента DW, силы поддержания правопорядка установили в центре города два периметра оцепления. Один - более широкого охвата, другой - в непосредственной близости от рождественского рынка у Страсбургского собора.

Корреспондент DW также разместил в Twitter фотографию опустевших улиц близ рождественского рынка.

Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о ситуации, он направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера, сообщил Елисейский дворец. По данным Кастанера, преступник ранее уже попадал в поле зрения полиции, он объявлен в розыск.

Вскоре после происшествия Макрон объявил заседание кризисного штаба. В ночь на 12 декабря он встретился в Париже с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и министром вооруженных сил Флоранс Парли.

Преступника должны были арестовать еще днем

Как передает на своем сайте газета Le Figaro, предполагаемому преступнику - 29 лет. Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, поскольку на тот момент он уже находился под подозрением полиции. По данным источника издания, сделать этого, однако, не удалось, поскольку застать его дома не смогли. По данным газеты Le Parisien, в ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены гранаты.

Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S).

В ходе перестрелки на рождественском рынке он был ранен, но ему удалось скрыться.

Между тем, в мэрии Страсбурга сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" подозреваемого, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой.

Рождественский рынок в Страсбурге является одним из старейших и крупнейших в Европе.

Усилен контроль на границе Германии и Франции

На фоне продолжающейся операции по поимке преступника полиция немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг усилила контроль на границе с Францией и проверяет въезжающих со стороны Страсбурга. Автомобилистов попросили по возможности воздерживаться от пересечения границы в этом районе.