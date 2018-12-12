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МАРТ призвал белорусов производить серпы, клюшки и топоры

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  • 12.12.2018, 9:35
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Правительство сформулировало «задачи» перед экономикой.

Аналитики Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) считают, что стране все еще нужны «конкурентоспособные по отношению к пользующимся высоким спросом моделям зарубежных производителей, современного дизайна, высоких эксплуатационных характеристик, экономичные, надежные» легковые автомобили, сообщает zautra.by.

Эта товарная позиция с соответствующим описанием основных потребительских характеристик включена в составленный ведомством «Перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2019 году».

Такие рекомендательные списки МАРТ готовит ежегодно на протяжении многих лет.

Легковые автомобили оказались в первом разделе, где находятся товары, производство которых осуществляется в недостаточном количестве и ассортименте, или которые не полностью удовлетворяют спрос по отдельным параметрам (свойствам).

По сравнению с перечнем, который действовал на текущий год, раздел сократился со 136 до 119 позиций.

Из так называемых технически сложных товаров нашему рынку не хватает, например, автоматических стиральных машин и телевизоров. «Стиралки» должны соответствовать классу энергопотребления «А++», «А+++», быть «с вертикальной загрузкой, с увеличенной загрузкой белья до 10 кг, прямым приводом, керамическим нагревателем, с различными по дизайну и эргономичными панелями управления». Потребительские требования к телевизорам — LED телевизоры с тонким и ультратонким корпусом, поддержка 3D, преображение 2D в 3D, управление жестами, голосом, встроенная веб-камера.

Также в раздел дефицитных товаров на 2019 год включены топоры и топоры-колуны, щетки и швабры, бигуди, «прозрачное, с отшелушивающим эффектом, качественными отдушками, антибактериальными свойствами» мыло туалетное, грибы маринованные и консервированные и консервированная кукуруза в жестебанках.

Вторая группа товаров, которые вообще пока не производятся в Беларуси, также «похудела». Этот раздел сократился с 218 до 211 позиций.

Среди товаров, которые рекомендованы к освоению на белорусских предприятиях, серпы из «качественной износостойкой стали», планшетные персональные компьютеры, смартфоны и другие аппараты мобильной связи, картофель фри замороженный «из картофеля отечественного производства, в потребительской упаковке по 0,4-1 кг, а также для нужд общественного питания».

Остались в части списка клюшки «подростковые и взрослые клюшки «из дерева, стекловолокна, композитных материалов, с загибами крюка – правый, левый», которые, похоже, так и не удалось поставить на конвейер в системе Министерства внутренних дел.


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