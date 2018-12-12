ФСБ против Росгвардии: внутривидовая борьба в Кремле 9 12.12.2018, 9:42

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Виктор Золотов

Фото: ТАСС

В ситуации вокруг генерала Золотова есть один нюанс.

По инициативе ФСБ прокуратура начала проверку фактов коррупции при заключении госконтрактов на поставку продуктов в структуру Росгвардии. Что, кстати говоря, изначально осветил в своем расследовании Алексей Навальный и его ФБК, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Ответ Росгвардии не заставил себя долго ждать - Виктор Золотов подал иск к Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Деловая репутация - это, скорее, из области бизнеса, но в РФ не понять, где заканчивается чиновник, а где начинается бизнесмен. Причем бизнесмен специфический, чисто российский, который извлекает прибыль на убытках страны.

Суть расследования давно известна и банальна - монопольный поставщик продавал Росгвардии что-то по откровенно завышенной цене. Обыденная ситуация - не так давно Медведев подписал распоряжение о покупке у Дерипаски многомиллиардного (в рублях) количества алюминия в Росрезерв по цене, на тысячу долларов выше биржевой. Это в нынешней РФ - норма, никак иначе на дом в Рублевке и колледж для детей в Англии не заработаешь.

Новый этап возни вокруг Золотова никакого отношения к поиску справедливости не имеет, здесь 100% аппаратная война, которая сейчас идет повсюду: систему разносит на клочки, первый признак приближающейся катастрофы - суверенизация системы, идет в полный рост.

В преддверии обвала каждая часть ранее единой системы начинает воевать со всеми другими за ресурс, пытаясь продлить свое собственное жалкое существование даже за счет гибели целого. Однако в "наезде" ФСБ на Золотова есть и еще один нюанс.

Буквально вот-вот четвертьвековой юбилей нынешней конституции. Судя по всему, на торжествах Путин произнесет, что конституция хороша, слов нет, но время идет, и надо бы чего-нибудь в ней подправить. Чем и будет запущен давно ожидаемый «трансферт», проще говоря - устранение любых препятствий для узурпации власти.

С этого момента аппаратная грызня неизбежно превратиться в ожесточенную схватку - начнется перекройка существующих сегодня балансов, а значит - и доступа к ресурсам. Договориться невозможно - здесь выиграет тот, кто окажется быстрее, подлее и агрессивнее. Нынешняя братва и так может давать мастер-классы, но здесь даже ей придется напрячься - проигравшие лишатся всего.

В этом плане мы увидим уже в ближайшем будущем целый вал компроматов, уголовных дел, расследований, мелькание отставок и перестановок, сегодняшние союзники уже завтра будут бить друг друга насмерть. Разбираться в этих войнах бессмысленно, так как все события будут иметь строго ситуативный характер. Устойчивость системы начнет стремительно падать, но этап ожесточенной схватки воровских группировок неизбежен. Разнесет ли он Режим на переходе из одного состояния в другое - пока не ясно, однако шанс на это чрезвычайно велик.

Золотов, как человек, который подобрал под себя основной силовой ресурс, причем и в МВД, и в ФСБ, неизбежно стал их врагом. Шансов у него удержаться на самом верху- немного, но откровенно говоря, в этой драке можно лишь пожелать максимального урона всем сторонам внутривидового конфликта.