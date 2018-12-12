Какие еще сюрпризы ждут «тунеядцев»? 29 12.12.2018, 9:49

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Живущие в шикарных дворцах требуют деньги с безработных.

С 1 декабря в Беларуси заработала «тунеядская база». На карандаш специально созданных комиссий попали 500 тысяч белорусов. Ранее власти обещали, что «тунеядцы» будут оплачивать услуги ЖКХ на 100% и этим ограничатся. Но 10 декабря Лукашенко подписывает очередной указ, направленный против безработных. C 1 марта «тунеядцы» не смогут расчитывать на господдержку на строительство жилья.

Ждать ли новых попавшим в базу белорусам новых сюрпризов от властей? Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к одному из лидеров независимого профсоюза РЭП Игорю Комлику.

- Год назад Лукашенко приказал трудоустроить каждого белоруса, но число «тунеядцев» только выросло. Получается, что власти провалили задание диктатора?

- Задание провалено, но чиновники делают хорошую мину при плохой игре. У нас все в стране формально и притянуто за уши: статистика пишет то, что хочет, а не то, что есть на самом деле. Так и здесь, нужно было отрапортовать, что «у нас все хорошо, задание выполнено, безработных все меньше и меньше, проблем никаких нет». Все это одного поля ягодки.

Наверное, чиновникам невдомек, что без изменений в экономике, когда реально заработает промышленность, сельское хозяйство, белорусы начнут получать достойную заработную плату, ничего этого не возможно.

- Как выглядят вакансии, которые власти предлагают белорусам?

- Знаете, вакансия-вакансии рознь. Есть огромное количество фиктивных предложений работы. Приведу пример. Висит объявление: требуется специалист со знанием китайского языка. Дело в том, что такого рода вакансии рассчитаны на то, что приедет китаец и будет выполнять эту работу.

Вакансия числится, но молодых сотрудников на нее никто брать не будет. Зачастую предложения работы никуда не годятся, они крайне низкооплачиваемые. Иногда люди вынуждены заплатить за проезд половину своей зарплаты, которую могут получить на такой работе. Смысла и выгоды в подобных предложениях нет. Важно само качество вакансий, а не их количество.

Но дело ведь даже в вакансиях, ведь под декрет попадают люди, которые нашли себе работу за границей, а таких белорусов очень много, домохозяйки, которые воспитывают детей старше 7 лет. Даже если в семье два ребенка, то она все равно подпадает под указ Лукашенко.

Декларируется, что cредняя зарплата должна быть в 1000 рублей. Если бы такие рабочие места были - то вопрос о безработице сегодня не стоял бы. Сейчас в Минск массово съезжаются люди из регионов. Именно потому, что не могут в своих городах и поселках найти работу или просто не хотят работать задаром.

- Не успела появится «база тунеядцев» - Лукашенко подписывает закон, согласно которому безработные лишаются господдержки в строительстве жилья. Как вы это прокомментируете?

- Еще раз повторюсь, что вместо этого декрета нужно обеспечить белорусов нормальной работой с достойной зарплатой и тогда вопрос решится сам по себе.

Могу сказать, что многие «тунеядцы» едут за границу, где ищут рабочие места с достойной заработной платой для того, чтобы построить себе жилье. На белорусские зарплаты, к сожалению, сделать это невозможно.

Что касается нового закона против безработных, то власти просто ищут, за что ущипнуть людей, который стараются, крутятся, а на Родине им не обеспечили нормальных условий жизни. Белорусы пытаются каким-то образом сами решать те вопросы, которые государство в настоящий момент не решает.

- Настораживает то, что власти не ограничиваются повышением цен на услуги ЖКХ в отношении безработных. Возможно ли появление новых указов против «тунеядцев»?

- Стоит отметить, что сейчас власти решают все проблемы за счет белорусов. И все указывает на то, что эта тенденция — переваливания всех проблем на плечи простых граждан - будет продолжаться.

Относительно оплаты ЖКХ давно говорится о том, что все белорусы должны оплачивать 100 процентов ЖКХ и в конечном результате мы к этому все равно придем. Поэтому появиться может все, что угодно.

Мы говорим о том, что в принципе эти декреты о «тунеядцах», что третий, что первый, нарушают Конституцию Беларуси, вводят понятие принудительно труда. Человека привлекают к труду давлением и угрозами. Мы говорим о том, что у нас такая, к сожалению, власть, которая плюет на Конституцию, международные обязательства.

Гарантировать, что не появится очередное антиконституционное постановление или закон, в настоящий момент не приходится. Исходя из того, что себя чиновники ни в чем ограничивать не хотят и не намерены, вполне может появиться еще какой-то налог. Повторюсь, власти пытаются решить свои проблемы за счет простых людей.

- Профсоюз РЭП заявил о том, что выработает советы для борьбы с «тунеядским» декретом. Чтобы вы посоветовали тем, кто попал в базу?

- Нужно обращаться в суды о незаконном размещении себя в базе. В первую очередь потому, то там содержатся личные данные. Да и вообще нужно оспаривать само существование антиконституционного декрета! Нужно всеми способами защищаться от всякого беззакония. Для этого есть различные пути, в том числе и правовые.

Можно писать в «тунеядские комиссии» заявления, чтобы трудоустроили на «среднюю заработную плату» в тысячу рублей — 500 долларов. Посмотрим, как они на такое отреагируют. Ведь логично, что среднестатистический белорус должен получать среднестатистическую зарплату. Каждому «тунеядцу» - европейскую зарплату, тогда поговорим.

- Имеют ли моральное право люди, которые живут в шикарных особняках, требовать с безработных деньги?

- Этот вопрос стоит, можно сказать, на повестке для уже очень давно. Никто в Дроздах не отказывается от своих шикарных пентхаусов, от высокой заработной платы, поэтому их не волнуют проблемы простых граждан. Они ведь не привязаны к, например, производственным моментам, чтобы предприятие не было банкротом, нормально работало. Они просто уютно сидят на плечах у налогоплательщиков. То есть, они живут за счет налогов и пытаются еще что-то поиметь.

Хотя в Беларуси, если разобраться, все становится далеко не бесплатным, а все более дорогим - та же якобы бесплатная медицина или обучение, бесплатное содержание в дошкольных учреждениях. Это все выливается в круглую сумму, если послушать людей, которые сталкиваются с этим.

Усилия чиновников должны быть направлены на то, чтобы в государстве нормально работала экономика, а не закрывать свои прорехи тем, чтобы повышать поборы с людей.