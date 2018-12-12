В банковской системе Беларуси сложилась странная ситуация 6 Владимир Тарасов, «Белрынок»

12.12.2018, 10:10

5,323

Если это не кризис, то что?

В октябре необслуживаемые активы в белорусских коммерческих банках достигли рекордного уровня, численность работников банковской сферы быстро падает, а рост зарплат отстал от среднего уровня по стране. Если это не кризис, то что?

Довольно странная ситуация сложилась в настоящее время в белорусской банковской системе. Судя по ряду параметров, можно говорить чуть ли не о кризисе, однако глядя на другие, можно подумать, что банки переживают подъем. Так, если посмотреть на величину чистой прибыли, то все благополучно – она достигает одного рекордного уровня за другим. Однако еще быстрее растут необслуживаемые активы, в банках идет постоянное сокращение штатов, а зарплаты там увеличиваются намного медленнее, чем в целом по стране. А заработная плата во вспомогательной деятельности в сфере услуг и страхования и вовсе за год снизилась на 9,9%. Чтобы разобраться, в чем дело, нужно проанализировать имеющиеся тенденции.

От потери активов банки спасет правительство

Начнем с необслуживаемых активов. Их доля в активах, подверженных кредитному риску, сравнительно невелика – 4,9% (по итогам октября 2018 года), однако она быстро растет. По данным Нацбанка, на 1 ноября величина необслуживаемых активов составила 2,63 млрд. рублей, хотя на 1 мая, когда Нацбанк начал публикацию данного параметра, она равнялась 1,74 млрд. рублей. Однако серьезной угрозы для банковской системы это пока не представляет, так как это, в основном, задолженность государственных предприятий государственным банкам. Но президенту правительство уже подало предложения по оказанию помощи таким предприятиям за счет профицита бюджета, и он их поддержит, так как деваться некуда.

Поэтому можно ожидать, что в начале 2019 года ситуация с необслуживамыми кредитами чудесным образом улучшится. Не исключено, что часть денег из профицита бюджета Минфин направит на пополнение капитала государственных банков. То есть ситуация с необслуживаемыми активами нехорошая, но правительство пока обладает финансовыми возможностями по ее улучшению, и, по-видимому, сделает это.

А вот где-то через год, когда профицита бюджета у страны уже не будет, а предприятия опять лягут, могут быть проблемы.

Разберемся с зарплатой. Финансовый сектор довольно неплохо себя чувствовал в кризисные годы, и зарплаты в банках тогда росли, в отличие от многих других секторов экономики.

Еще лучше шли дела во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования, которая по уровню доходов работников в РБ вышла на третье место после программистов и воздушного транспорта. Но в текущем году что-то произошло, и зарплата там практически прекратила расти, а в октябре вообще рухнула на 10,1%, составив 2,107 тыс. рублей. Данная сфера деятельности оказалась единственной сферой белорусской экономики, в которой заработная плата сократилась в годовом выражении, то есть по сравнению с октябрем 2017 года (на 9,9%).

Данное снижение вряд ли можно считать признаком кризиса, так как, скорее всего, оно имеет административный характер. Дело в том, что в финансовом обслуживании работают организации, часть из которых в свое время отделилась от Нацбанка, и многие являются государственными. Поэтому столь значительные зарплаты в такой сфере должны были вызвать удивление у Лукашенко, в связи с чем руководство Нацбанка, скорее всего, решило предупредить возможный гнев Лукашенко, снизив там зарплаты. Этим можно объяснить октябрьский обвал зарплат.

Подобный процесс отчасти имеет место и в самой банковской системе. В сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения, то есть, в основном, в банках, в октябре зарплата увеличилась на 7,2% и достигла 1,48 тыс. рублей. Но это произошло после существенного снижения темпов роста зарплат в предыдущие месяцы, в результате чего средняя зарплата в данной сфере за год выросла всего на 7,2%. Это существенно ниже среднего прироста зарплат по стране, составившего 13%.

Таким образом, и низкие темпы роста доходов работников в банковской сфере нельзя считать признаком кризиса в банках. Это, похоже, реакция на административное давление со стороны органов государственного управления.

Несколько по-другому обстоят дела с занятостью. Банки сокращают численность персонала уже несколько лет, причем довольно быстро. В частности, число работников финансовых и страховых организаций в октябре текущего года снизилось на 375 человек, при этом в страховании занятость практически не меняется. Но и этот феномен можно объяснить обычными причинами, а именно, переходом на дистанционные формы обслуживания клиентов.

Прибыль растет, а чистые доходы – нет

Таким образом, снижение зарплаты и сокращение занятости имеют объяснения, и не являются следствием ухудшения финансового состояния банков. Однако, с другой стороны, наблюдаемый рост прибыли не указывает на улучшение этого состояния.

В октябре текущего года чистая прибыль коммерческих банков (без учета Банка развития) достигла 91,7 млн. рублей, намного превысив прибыль в октябре прошлого года. А за десять месяцев текущего года чистая прибыль банков составила 901,1 млн. рублей против 727,7 млн. рублей по итогам аналогичного периода прошлого года. Казалось бы, эти данные указывают на улучшение деятельности банков. Но все не так просто. В результате снижения процентов по кредитам и депозитам валовые процентные доходы белорусских коммерческих банков значительно снизились, и чистые процентные доходы банков за девять месяцев текущего года уменьшились на 5,5% – до 2,13 млрд. рублей.

При этом, однако, чистые комиссионные доходы выросли на 19% – до 806,3 млн. рублей. К этому привело, возможно, увеличение объемов и видов услуг, оказываемых банком дистанционно. Увеличился и чистый доход банков по операциям с иностранной валютой: на 7,4% – до 416,8 млн. рублей. Рост чистых доходов по данным двум статьям примерно компенсировал потери доходов от процентов и увеличение некоторых статей расходов банков, но не смог обеспечить значительное увеличение чистой прибыли, размер которой за рассматриваемый период вырос на 23,8% и достиг 809,4 млн. рублей. Это обеспечило, в основном, снижение чистых отчислений в резервы: на 21,5% – до 708,8 млн. рублей. Поэтому и рост чистой прибыли нельзя считать особо положительным явлением.

В то же время, ожидаемая активизация рынка банковского кредитования способна оказать поддержку банкам (см. «Бум на рынке кредитования недвижимости продолжается»). Но и тут не все просто, так как рост должен произойти, в основном, за счет государственных банков. Кроме того, правительство как будто собирается сократить государственную поддержку предприятий, что приведет к росту проблемных активов у банков.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время банковская система переживает период перестройки. Банки переориентируются с одних видов деятельности на другие и меняют собственные бизнес-процессы. После перестройки она может пойти как на подъем, так и на спад. В пользу подъема говорят намерения правительства обеспечить сложившиеся довольно высокие темпы роста ВВП и увеличить уровень жизни населения. Ну а в пользу спада – возможность сокращения господдержки предприятий, а также глобальной рецессии мировой экономики, что окажет негативное влияние и на экономику, и на финансовую систему нашей страны.

Владимир Тарасов, «Белрынок»