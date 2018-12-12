Парламентарии Литвы вступились за белорусскую активистку 1 12.12.2018, 10:19

Анна Красулина

Представители фракции «Союз Отечества – Христианские демократы» выступили с заявлением.

Лидер фракции Союз Отечества – Христианские демократы в Сейме Литвы Габриелиус Ландсбергис, член фракции и председатель парламентской группы «За демократическую Беларусь» Лауринас Каущюнас и член фракции Жигимантас Павильонис обращают внимание на стремление белорусского правительства выслать из страны пресс-секретаря белорусской оппозиционной партии – Объединенной гражданской партии – Анну Красулину без разумных и законных оснований, сообщает сайт Объединенной гражданской партии.

Члены Сейма оценивают такие действия не только как попытку расправы с человеком за его политическую деятельность, что является нарушением прав человека, но и рассматривают это как стремление нанести удар по политической оппозиции, критикующей режим Лукашенко.

Г-н Ландсбергис отмечает, что в 2018 году 13 ноября пресс-секретарь белорусской оппозиционной партии – Объединенной гражданской партии – А. Красулина получила сообщение о ее высылке из Республики Беларусь. Анна Красулина является гражданкой Российской Федерации, которая с 2002 года постоянно проживает в Беларуси с видом на жительство. Тем не менее, ей предписано до 30 ноября 2018 года покинуть страну сроком на один год. Высылка мотивирована тем, что Красулина совершила три административных проступка, соответственно, она производится «в интересах общественного порядка».

А. Красулина дважды (19.08.2016 и 21.04.2017) была оштрафована «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях». Штрафы были выплачены, срок административного правонарушения (один год) истек. Кроме того, 23.03.2018 А. Красулина была оштрафована за проезд в городском автобусе без билета. Штраф был оплачен на месте.

Согласно закону о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства в Республике Беларусь, человеку может быть отказано во въезде в Республику Беларусь либо продлении вида на жительство, «если он неоднократно (пять или более раз) в течение одного года совершал административные правонарушения». Таким образом, ясно, что решение о высылке г-жи Красулиной не соответствует этому положению и является необоснованным.

«В постановлении о высылке упоминается положение закона о том, что «иностранец может быть выслан из Республики Беларусь в целях обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, защиты здоровья или нравственности человека или прав и свобод других лиц». По сравнению с этим положением упомянутые ошибки А. Красулиной незначительны, чтобы за них можно было выслать из страны. Белорусские правозащитные организации безоговорочно признают, что высылка А. Красулиной является политически мотивированной», - сказал Лауринас Кащюнас.

Парламентарий Жигимантас Павильонис говорит, что Комитет ООН по правам человека в настоящее время рассматривает два обращения Красулиной о том, что Беларусь нарушает свободу собраний и выражения мнений. Кроме того, А. Красулина является пресс-секретарем одной из основных белорусских оппозиционных партий, т.е. своей деятельностью обеспечивает продвижение оппозиции и демократической альтернативы в белорусском обществе.

«Ввиду всего этого мы осуждаем решение белорусских властей выслать Анну Красулину из страны и призываем к немедленному приостановлению процесса ее высылки», - заявил г-н Ландсбергис.