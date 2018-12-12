Топ-10 самых полезных сезонных продуктов декабря 12.12.2018, 10:37

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Эксперты собрали подборку из продуктов, которые в зимнее время особенно хороши и необходимы организму.

До чего дошли прогресс и авиасообщение между странами, что нам круглый год можно купить любой экзотический фрукт, хоть дуриан, а в зимнее время огурцы, редиска и помидоры представлены в таком же ассортименте, что и летом, пишет healthinfo.ua.

Но наука в лице нутрициолога Марии Олейник авторитетно заявляет: не все фрукты и овощи в разное время одинаково полезны. Любимчиками стола по праву должны стать только сезонные культуры.

В доказательство столь категоричного заявления имеется как минимум три аргумента. Во-первых, путь сезонного урожая от грядки до прилавка максимально короткий, а значит фрукты и овощи свежие. Во-вторых, они наименее обработаны, так как предназначены для скорой продажи, поэтому не проходят специальной обработки, нужной для длительного хранения. В-третьих, продукты, созревающие в конце осени и зимой, являются важными составляющими рациона, употребление которых поможет пережить сезон без простуды и упадка сил.

Эксперты собрали подборку из десяти продуктов, которые в зимнее время особенно хороши и необходимы нашему организму в первую очередь.

Авокадо

Авокадо растет в Израиле, и сезон у него приходится как раз на русскую зиму, поэтому в декабре он входит в кураж. Этот фрукт (не удивляйтесь) богат полиненасыщенными кислотами, которые поддерживают нашу работоспособность и повышают защитные функции организма. Авокадо содержит в себе огромное количество витаминов (A, C, B6, B1, B9, E) и минералов (калий, кальций, магний, натрий, медь, железо). Кроме того, суперфуд способствует расщеплению вредного холестерина.

Гранат

В северном полушарии этот зернистый плод созревает с сентября по январь. По содержанию полезных веществ его смело можно назвать одним из самых ценных фруктов. Плоды граната богаты сахарами, танинами, витамином С, содержат клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий, марганец, натрий. Сок граната помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, обладает дезинфицирующим действием и эффективен для профилактики простудных заболеваний.

Репа

Репа созревает поздней осенью и в начале зимы также особенно хороша. В ней содержатся витамины группы В, каротин, железо, калий, магний, кальций и сера. Регулярное употребление этого овоща поддерживает сияние и здоровый цвет кожи. Большое количество антиоксидантов замедляет увядание кожных покровов, препятствует возникновению морщин и пигментации.

Хурма

«Сердечная яблоня», как ее называют, созревает перед первыми заморозками, в ноябре. В ней много клетчатки (намного больше, чем в остальной массе фруктов), которая способствует выведению токсинов и правильной работе кишечника. Также в ней содержатся витамины С и PP, витамины группы В, каротин, калий и магний, что делает ее настоящим кладезем полезностей. Хурма оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие, повышает работоспособность, улучшает аппетит, успокаивает нервную систему. Она активно питает сердечную мышцу и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Мандарины

На юге, где растут мандарины, сейчас разгар лета, поэтому плоды впитывают в себя все самое полезное, именно когда у нас настают холода. Как и многие цитрусовые, мандарины содержат большое количество витамина С в виде аскорбиновой кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, эфирное масло. Этот фрукт — незаменимый природный антидепрессант, так как сочный вкус и яркий оранжевый цвет положительно влияют на нервную систему.

Брокколи

Эта капуста также к декабрю приходит в свою лучшую форму. По содержанию белка она может переплюнуть говядину, крольчатину и куриные яйца, поэтому брокколи так хвалят и чествуют спортсмены. В ней содержится калий, кальций, фосфор и другие минералы, которые нужны для устранения солей тяжелых металлов, нормализации работы сердца, вывода холестерина из кровеносных каналов. Омега-кислоты, сосредоточенные в овоще в большом объеме, контролируют внутричерепное давление, а также борются с повышенным артериальным давлением. Медь с кобальтом и железом участвуют в процессах кроветворения и усиливают выработку эритроцитов. Фосфор влияет на мозговую деятельность, повышая восприятие, концентрацию и память. В составе продукта имеется много токоферола, который является природным антиоксидантом. Брокколи сохраняет молодость тканей и предотвращает увядание кожи.

Фейхоа

Ягоды появились поздней осенью, в декабре сезон их достигнет пика, а значит цены на фейхоа станут более привлекательными. По содержанию йода эти плоды переплюнули даже красную рыбу и морепродукты. Чтобы восполнить суточную норму йода, достаточно съедать всего две штуки в день (если нет дефицита). Благодаря содержанию в фейхоа пантотеновой кислоты можно восстановить работу обменных процессов в организме. Фермент активно подавляет ряд недугов и способен справиться с панкреатитом, аллергией, заболеваниями печени, туберкулезом и бронхитом. Пиридоксин помогает выстраивать ферменты, которые необходимы для работы всех мышц человеческого организма. Химическое вещество эффективно воздействует на мышцы при судорогах, спазмах и онемении конечностей. При этом пиридоксин замедляет старение тканей на клеточном уровне.

Тыква

В мякоти тыквы содержатся макро- и микроэлементы, такие как: калий, цинк, железо, фтор, магний, кремний, медь, фосфор, кобальт, кальций. Она богата витаминами группы В, А, С, Е, D, Т, К, PP. В овоще много белков, клетчатки, пектинов, антиоксидантов и других веществ, которые необходимы человеческому организму для правильного функционирования всех органов. Кроме того, мякоть тыквы помогает легко справиться с раздражительностью и усталостью. Содержащиеся в ней вещества улучшают сон, успокаивают нервную систему и заметно повышают внимание.

Топинамбур

Зимой не рекомендуется употреблять большое количество обычного картофеля, так как полезных свойств и элементов в его составе уже минимум. Лучше заменить его на топинамбур, вкус которого напоминает сладкую картошку. Его свежие клубни — это источник аскорбиновой кислоты, витаминов B1, B2, B6, A и PP. Топинамбур по праву считается лидером среди корнеплодов и клубней по содержанию железа. Его регулярное употребление помогает восполнить потребность в калии, кальции, фосфоре, натрии, магнии и кремнии. Своеобразная "звезда" в составе топинамбура — это инулин, растительное вещество, по свойствам очень близкое инсулину. Наличие соединения, содержание которого в сухом веществе доходит до 20%, определяет активное использование топинамбура при сахарном диабете.

Пастернак

Корнеплод собирается в конце осени, а значит в декабре он в лучшей своей форме уже на прилавке магазинов. Корень обладает сладковатым, пряным вкусом и ароматом, который напоминает сельдерей. В растении в большом количестве содержится калий, крахмал, белки, эфирные масла, клетчатка, пектиновые вещества и масла, а также микроэлементы: натрий, магний, кальций, железо, фосфор. Также пастернак содержит каротин, витамин С и полностью всю группу витаминов В. Сок пастернака улучшает тонус, мозговую деятельность, работу сердца и сосудов, снижает риск возникновения простудных заболеваний и оказывает болеутоляющее действие.