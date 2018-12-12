Алексей Арестович: Турция ставит ногу в Черное море 1 12.12.2018, 11:01

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Алексей Арестович

Турецкая военная база потеснит Россию в стратегически важном регионе.

Турция строит военно-морскую базу на побережье Черного моря. Меркель и Путин поговорили по телефону о пленных украинских моряках и Керченском проливе. В Венесуэлу прибыли российские стратегические бомбардировщики.

Своим мнением по этим актуальным темам с UAportal поделился военный обозреватель и блогер Алексей Арестович.

- Турция начала строительство военно-морской базы на Черноморском побережье, в 150 км от границы с Грузией. Зачем эта база нужна именно сейчас и именно в этом месте?

- Ну, Турция вообще специфическая держава. Она одновременно европейская, азиатская, черноморская, кавказская, средиземноморская, балканская и ближневосточная. Турция на самом деле как Византия.

Несмотря на то, что греки заменились турками, - опять же, чисто генетически, там, наверное, не менее трети старых греков, - Турция в системе мировых отношений – торговых, дипломатических, военных, культурных – представляет то же самое, что и Византия.

Черноморский регион всегда был существеннейшей частью турецкой политики, и продолжает оставаться.

В свое время, конечно, в Черном море было подавляющее превосходство СССР, теперь ситуация немножко поменялась. Черноморский флот Турции сильнее всех флотов вместе взятых, которые есть в Черном море, наверное, раз в десять.

Строительство новой базы показывает, что Турция видит Черноморский регион одним из самых важных направлений своей политики. Кроме того, там турки с россиянами построили "Турецкий поток" - значит, эта база создается, в частности, и для его охраны.

Но в принципе в любом случае это проекция силы на Черноморский регион. То есть Турция ставит туда ногу и, как минимум, говорит: это наша корова, мы тоже будет ее доить.

- А что с этого может иметь Украина?

- Смотря, какие отношения будут с Турцией. Но, как минимум, одного соперника-конкурента – Россию – она имеет. Несмотря на все шашни Эрдогана с Россией, Турция остается страной НАТО. И даже если она вдруг выйдет из НАТО, то она останется страной, которая сама будет преследовать свои интересы. У нее очень длинный исторический счет к России. Азербайджан, Абхазия, где есть мусульмане, кавказский регион России, где сплошные мусульмане, панисламистские, пантюркистские, паносманские. Были времена, в XVIII веке, когда границы Турецкой империи на севере достигали Белой Церкви.

Поэтому Турция никогда не снимет этот вектор со своей повестки.

Черное море становится очень тесным бассейном, где сталкиваются разные интересы. Нам все это на руку, потому что, чем больше внимания привлечено к Черному морю, тем больше проблем у России, тем лучше для нас. Учитывая, что каждый десятый турок – крымский татарин, Турция никогда не будет равнодушна к Крыму.

И для нас все это положительно, потому что для Украины в прямой борьбе потенциалов с Россией перспектив мало. Нам нужно втягивать чужие ресурсы, и мы очень удачно их втягиваем. И хотя россияне сейчас будут кричать, что это совместный российско-турецкий проект, что турки пытаются защищать "Турецкий поток", они просто будут не договаривать или не понимать, что турки будут защищать "Турецкий поток" от России. Потому что это их нефтепровод.

И все это крайне положительно. Потому что НАТО для нас – союзники, а значит, и турки для нас союзники. Тем более что у нас с ними очень серьезные оборонные проекты. И позиция Турции по Донбассу известна. Она в нашу пользу.

- Меркель и Путин во время телефонного разговора обсудили проблему транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года. Кроме того, канцлер Германии призвала Путина освободить 24 украинских моряков, а также обеспечить свободное судоходство через Керченский пролив. Насколько Меркель на сегодняшний день влиятельная фигура, учитывая ее уход с поста главы партии и анонсированную отставку?

- Тут дело в другом. Дело в том, что, во-первых, Меркель какое-то время вполне может быть канцлером. Во-вторых, Меркель еще более жестко настроена по этим вопросам по отношению к России.

У нее сейчас появилась очень удобная позиция: давайте я буду моральным авторитетом, и если вы там в Кремле будете хорошими мальчиками, я не дам новой злобной канцлерше вас сожрать с потрохами. Это очень удобная позиция посредника.

- Освободит ли Путин украинских моряков в ответ на этот призыв Меркель?

- Сейчас, как мы говорили, в России применяется конфронтационный сценарий. И ожидать, что они начнут что-то сдавать… Я очень сильно сомневаюсь.

Я думаю, что у России запланированы серьезные беспорядки по Томосу в Украине и, возможно, какие-то варианты телодвижений на Азовском побережье. Кто же отдает пленных перед очередным этапом обострения? Этап пройдет – начнут меняться на своих пленных.

- И, наконец, интересно ваше мнение насчет прибытия в Венесуэлу российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

- Наркоту будут перевозить из Венесуэлы. И какие-то бонусы, которые пожертвует Мадуро за кредит в 17 миллиардов долларов от России.

Российское государство уже превратилось в мафиозную структуру, дипломаты торгуют наркотиками. Думаю, эти бомбардировщики играют роль немецких военных подлодок, которые в конце войны перевозили людей, ценности, золотые зубы, вырванные в концлагерях и прочее. Это примерно та же история.

С военной точки зрения проще бомбардировщикам слетать через Северный полюс традиционным маршрутом или через Северную Атлантику на Вашингтон. Для этого их в Венесуэлу посылать не надо. Это может быть демонстрацией поддержки – идеологический и психологический фактор. Но, скорее всего, они просто возят три чемодана наркоты туда-сюда, вот и все. Каждый – миллионов на 60 долларов.