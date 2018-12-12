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В Бресте на весь день перекрыли движение из-за приезда Медведева

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  • 12.12.2018, 11:34
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Жителям города приходят сообщения с требованием «внимательно смотреть вокруг».

Брест готовится к приезду премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. Утром 11 декабря в соцсетях начали появляться фото дворников, приводящих в порядок улицы, по которым, как планируются, будет ехать кортеж высокопоставленных лиц двух стран, сообщает «Брестская газета».

А накануне в соцсетях появилось сообщение, авторы которого утверждают, что его разослал председателям кооперативов и товариществ собственников горисполком. В тексте сообщения говорится, что в связи с приездом в Брест Румаса и Медведева «вам необходимо внимательно осмотреться вокруг своих домов и дворовых территорий на предмет наличия ненужных объявлений, граффити, порядка на мусорных площадках и т. д.»

К жителям Бреста также обратилась Госавтоинспекция по Бресткой области:

«Уважаемые гости и жители города Бреста! В связи с проведением заседания Совета Министров Союзных государств, в целях обеспечения условий безопасного дорожного движения, 13 декабря в период времени с 07.00 до 19.00 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по следующим автодорогам и улицам г.Бреста: М1 «Брест-Минск-граница РФ» (Редьки), ул.Московская, проспект Республики, ул.Окт.Революции, ул.28 Июля, Варшавское шоссе, ул.Зубачева, ул.ГОБК, проспект Машерова, ул.Ленина, ул.Леваневского, ул.Чапаева,ул.Крупской, ул.Пионерская, ул.Радужная, автодорога Р 83 «Брест-Каменец-НП «Беловежская пуща», Р 16 «Тюхиничи — Высокое — граница РП». Планируйте свой маршрут заранее».

Напомним, заседание совета министров «союзного государства» в Бресте намечено на 13 декабря. Планируется, что в этот день состоится подписание проекта о взаимном признании виз, который Минск и Москва окончательно согласовали в конце ноября.


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