Как новые техрегламенты скажутся на качестве белорусского пива 4 12.12.2018, 12:07

Что позволяет новый техрегламент ЕАЭС.

Белорусские пивовары надеются сохранить качество пива, несмотря на новый технический регламент «О безопасности алкогольной продукции», принятый советом Евразийского экономического союза, передает «Радыё Свабода».

Что позволяет новый техрегламент ЕАЭС

1. Он позволяет заменять 50% солода несолодовыми продуктами - зерном ячменя, пшеницы, риса, кукурузы, ягодами или фруктами.

Ранее в России разрешалось заменять не более 20%. А где было менее 80% солода, то считалось не пивом, а пивным напитком

2. К тому же, количество сахарозаменителей разрешается увеличивать с 2% до 5%.

Новые требования станут обязательными для всех стран-членов ЕАЭС. На переходный период даются два года.

В Беларуси заработает и собственный техрегламент

С 1 января 2019 года в Беларуси начинает действовать локальный технический нормативный акт СТБ 395-2017 «Пиво. Общие технические условия».

По информации портала pivo.by, этот документ не вносит каких-то революционных изменений. Белорусское пиво будет делиться по цвету и способу обработки, оно может быть светлым или темным. В зависимости от способа обработки оно имеет семь категорий.

Среди новых терминов - «пшеничное пиво» (не менее 50% пшеничного солода). В «специальном» будет не менее 80% собственно пива, остальное - плодовое или растительное сырье, сахарозаменители, натуральные ароматизаторы или пищевые добавки. Также увеличены сроки годности пива.

«Аливария»: обязательным будет белорусский техрегламент

В пивоваренной компании «Аливария» сказали, что техрегламенты Таможенного союза принимаются «для обеспечения реализации первоочередных интересов в сфере безопасности, а также для унификации и гармонизации терминологических и законодательной базы стран, друзей Таможенного союза».

«В Беларуси действует локальный технический нормативный правовой акт СТБ 395-2017 «Пиво. Общие технические условия», который вводится взамен СТБ 395-2005 и будет обязательным для производителей пива с 1 января 2019 года. Данный стандарт как в старой, так и в новой редакции не регламентирует процентного содержания пивоваренного сырья при производстве пива. Принятие нового техрегламента ЕАЭС никак не повлияет на качество пива "Аливарии"», - сказала главный пивовар «Аливарии» Наталья Орлова.

«Источник»: «Находим компромисс между требованиями российского и белорусского законодательства»

Отразится ли новый технический регламент Евразийского экономического союза на качестве продукции пивоваренной компании «Криница»? На эти вопросы ответил генеральный директор Александр Кижук.

- Никак не отразится. Мы кладем солода 80%, поэтому для нас ничего не меняется. Что касается сахара, то регламент немного ограничивает относительно некоторых крафтовых сортов, которые сейчас в тренде. Но технологически все эти вопросы выравниваются. Поэтому на качество это не повлияет, потребитель не заметит. То есть все пивовары у нас как работали, так и будут работать в прежнем режиме. Только немного скорректируют технологические процессы.

- То есть этот тeхрeглaмeнт не обязателен для Беларуси?

- Он обязателен, но теперь будет переходный период.

- А сколько тогда должнo быть ячменного солода?

- Более 50%. Если будет меньше, то это станет уже пивной напиток. Но мы работаем с 80%, поэтому для нас это не принципиально. Мы у себя ничего менять не будем. Мы стараемся, чтобы большинство наших сортов не имелj более 3-4 составляющие. Как говорят, вода, солод, хмель и совесть пивовара.

- А отразится этот тeхрeглaмeнт на поставках белорусского пива в Россию?

- Нет. Мы в любом случае, создавая новые сорта, опирались на законодательство Российской Федерации, так как у нас 30% экспорта в общем объеме производства. Поэтому учитываем требования законодательства России и Беларуси и пытаемся находить при создании новых сортов некое компромиссное решение. По своему составу солода, воды и прочего мы выдерживаем требования России.

- Если российские пивовары перейдут на этот тeхрeглaмeнт, их пиво может стать более дешевым. Будет ли это влиять на конкуренцию с белорусским пивом?

- Мы и так всегда в конкуренции. Онo и так не дорогoе, поэтому это мы уже сейчас ощущаем. Здесь синергия двух составляющих - качества и себестоимости продукта. Поэтому не думаю, что все побегут существенно уменьшать количество солода, чтобы сделать продукцию более дешевой.

- Есть белорусский документ СТБ 395-2017 «Пиво. Общие технические условия». Он будет действовать с 1 января следующего года. Учитывает ли он принятый новый евразийский техрегламент?

- Он не идет вразрез. Хотя есть некоторые детали. Над техрегламентом работали уже несколько лет с участием всех пивоварен, союзов. Просто этот документ начнет регулировать, так как ранее это нигде не было прописано. Теперь будут стандарты. Возможно, кто-то только 20% солода клал. И такая продукция уже с нового года будет называться пивным напитком, а не пивом. Поэтому в любом случае появится документ, который будет регулировать все технологические процессы в производстве пива и точно определять, что к какой категории будет относиться.

«Лидское пиво»: «Будет сложнее конкурировать с иностранными сортами»

«Лидское пиво» ​​имеет в своем ассортименте сорта, типичные и популярные для разных стран - светлые лагеры, портер и другие.

«Для нашего пива характерны все те же технологии, которые имеют европейские пивоварни. При этом мы придерживаемся действующих стандартов продовольственной безопасности», - сказала менеджер по корпоративным коммуникациям компаниях Надежда Николаева.

Традиционно основу Лидского пива составляют 4 ингредиенты - хмель, солод, вода и дрожжи. В крафтoвыe сорта еще добавляются экстракты или соки фруктов и овощей, специи.

«Изменения, связанные с вводом тeхрeглaмeнтa, ужесточают требования к составу пиво, вводят новые смежные категории пивной продукции -" специальное пиво "," пивной напиток". Это повлияет на названия, которые будут использоваться на этикетках".

Но могут ли новые стандарты испортить пиво или, наоборот, его улучшить?

«Положения тэeхрeглaмeнтa ужесточают требования к составу пивa для белорусских пивоварен. Ранее пиво в нашей стране производилось по белорусскому стандарту СТБ 395, который точно не регламентирует в составе количество таких ингредиентов, как солод, несладкие зернопродукты (ячмень, рис, кукуруза и так далее), сахар и сахарозаменительные продукты.

Многие классические, мировые сорта пива имеют в составе несладкого сырье, сахар и сахарозаменители. Использование этих ингредиентов придает пиву определенные особенности, более сглаженный и легкий вкус. Техрегламент же предлагает ограничить содержание сахара и сахарозаменителей в пиве до 5%.

Это означает, что производить сорта пива глубокого брожений (для которых высокая плотность сахаров - необходимое условие) по наиболее эффективной технологии не удастся. Пивоварам придется применять технологические вспомогательные средства", - сказала Надежда Николаева.

«Конкурировать с сортами, которые производятся в других странах, будет сложнее. С учетом регламента сорта пива, которые имеют в составе овощное и другое растительное сырье (овощи, соки, экстракты и т.д.), попадут в ряд пивных напитков, хотя сейчас на мировом рынке существует большое количество сортов пива, изготовленных с использованием этих ингредиентов , и они уже давно стали классикой пивоварения - например, тыквенное пива, в котором используют сок тыквы или саму тыкву. Есть пиво огуречное, вишневое.

Таким образом, аналогичные импортные сорта будут позиционироваться как традиционное пиво, в то время как наша продукция будет считаться пивным напитком», - пояснила Надежда Николаева.