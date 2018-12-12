В Австралии сварили пиво «cо вкусом 18-го века» 12.12.2018, 12:58

Напиток приготовлен из дрожжей, найденных на корабле, затонувшем в 1796 году.

В 1796 году колониальная торговая фирма «Кэмпбелл и Кларк» заказала судно Sydney Cove, чтобы доставить из Калькутты (Индия) в Порт-Джэксон (Австралия) груз с продовольствием. Кроме товаров первой необходимости, таких как зерно и древесина, на борту также были эли, вина и другие спиртные напитки. Но кораблю не суждено было достичь своей цели: у северного побережья Тасмании он пошел ко дну, пишет «Вокруг света».

Спустя 220 лет обломки корабля обнаружили дайверы. После того как артефакты подняли на поверхность, оказалось, что в нескольких запечатанных бутылках сохранились пиво и портвейн. Долгое время находки хранились в Музее королевы Виктории в Лонсестоне (Австралия).

Затем ученые из Австралии, Бельгии, Франции и Германии объединили усилия, чтобы культивировать дрожжи, обнаруженные в старинных бутылках. Как оказалось, в XVIII веке использовался отличный от современных штамм. Ради эксперимента ученые сварили на основе сохранившихся в найденных бутылках дрожжей около 5000 литров пива.

Напиток получился светлым, со свежим ароматом и необычным вкусом.

«Эти дрожжи стали гибридом хлебопекарных, пивных и винных дрожжей. Генетически они отличаются от сотен других видов, которые можно встретить в Австралии или по всему миру», – говорит один из исследователей Дэвид Тарроугуд (David Thurrowgood).

Пивоваренный завод James Squire решил выпустить уникальный напиток ограниченным тиражом для продажи. Эль получил название «Выживший после крушения» (The Wreck Preservation Ale). Черно-золотую этикетку украшает символичное изображение корабля.