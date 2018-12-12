Стало известно еще об одной драке в колледже прикладного искусства 13 12.12.2018, 14:31

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Учащемуся сломали скулу после урока белорусского языка.

После громкой истории с дракой двух студентов Минского профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени М.Кедышки с «НН» связалась мать одного из учащихся этого колледжа. Женщина рассказала, что ее сыну, также первокурснику, сломали скулу прямо на уроке белорусского языка, пишет nn.by.

По словам женщины, инцидент произошел 18 октября. Ее сын Денис сидел за партой. К парню подошел другой ученик, ударил в лицо. Пришлось обращаться в больницу.

Причем, произошло все в той же группе, где учится Дмитрий Т., потерпевший в недавней драке, которая попала на видео.

Версия мамы такая: к ее сыну постоянно цеплялись одногруппники.

«Денис был сам по себе. К нему постоянно цеплялись: не ту музыку слушаешь, не в те игры играешь… Настоящий буллинг. Там почти вся группа — настоящие гопники, — утверждает Маргарита, мама избитого учащегося. — А тот удар произошел на глазах преподавательницы, она же и куратор группы. И она не хотела отпускать моего сына с занятий после побоев! А дома отец его увидел и повез в больницу. Мальчику диагностировали многочисленные переломы челюстной пазухи. 18 дней он лежал в больнице, заходила речь даже о том, что придется делать операцию, но обошлось».

Мать уверена, что в колледже хотели замять дело. Но женщина подала заявление в милицию, причем и на парня, который ударил ее сына, и на куратора группы Жанну Василевич.

«Больше всего меня возмущает, что преподавательница не понесла никакого дисциплинарного наказания. Когда она заявляет, что сын не захотел с ней говорить, потому что неприязненно к ней относится — это просто цирк», — возмущена мать.

Действительно, дело возбудили лишь в отношении того парня, который ударил однокурсника. Побои квалифицировали как менее тяжкие телесные повреждения.

Журналисты связались с несколькими одногруппниками пострадавшего. Те подтверждают, что отношения в коллективе у него не складывались.

«Он был сам по себе, на своей волне. Странный, на всех уроках в телефоне сидит, играется во что-то, на учителей не реагировал. Иногда даже учебники не брал с собой, только футбольный мячик, который гонял сам на переменах, — рассказал один из студентов. — На замечания реагировал резко. Когда его спрашивали одногруппники, почему он не пишет на занятиях, ответ мог быть таким: «Отвяжитесь, конченые».

Другой учащийся говорит, что в тот раз Дениса и «наказали за длинный язык». Он якобы назвал одногруппников «убогими уё***».

«Он оскорбил весь класс. Один парень и дал ему в голову с кулака. Ну и всё», — утверждает одногруппник. По его словам, формально драка произошла не на уроке, а на перемене — правда, на первой же минуте, сразу после звонка.

Куратор группы Жанна Василевич отказалась комментировать этот случай.

Мать пострадавшего однокурсника в результате решила забрать документы сына из колледжа.