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Названа лучшая страна для приключенческого туризма

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  • 12.12.2018, 14:48
  • 1,108

Это настоящий рай для серфингистов и дайверов.

Авторитетный путеводитель The Lonely Planet (перевод — korrespondent.net) назвал лучшую страну для приключенческого туризма по версии World Travel Awards. Третий раз подряд в рейтинге лидировало южноамериканское государство Чили.

Страна считается раем для экстремального отдыха, а также для занятий серфингом, дайвингом, кайтсерфингом и плаванием на каяке.

Чили благоволит туристам и радует хорошим климатом, а также береговой линией, протяженность которой - свыше 4 тысяч километров. Кроме того, страна богата ледниками, которых здесь свыше 2 тысяч.

Также, в Чили есть идеальное место для занятий парапланеризмом - город Икике, расположенный между пустыней Атакама и Тихим океаном.

А для любителей зимних видов спорта лучшим направлением станут Анды. Эта местность хороша для горнолыжного спорта, катания на сноубордах и тюбинга.


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