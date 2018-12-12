Названа лучшая страна для приключенческого туризма

Названа лучшая страна для приключенческого туризма1
- 12.12.2018, 14:48
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Это настоящий рай для серфингистов и дайверов.
Авторитетный путеводитель The Lonely Planet (перевод — korrespondent.net) назвал лучшую страну для приключенческого туризма по версии World Travel Awards. Третий раз подряд в рейтинге лидировало южноамериканское государство Чили.
Страна считается раем для экстремального отдыха, а также для занятий серфингом, дайвингом, кайтсерфингом и плаванием на каяке.
Чили благоволит туристам и радует хорошим климатом, а также береговой линией, протяженность которой - свыше 4 тысяч километров. Кроме того, страна богата ледниками, которых здесь свыше 2 тысяч.
Также, в Чили есть идеальное место для занятий парапланеризмом - город Икике, расположенный между пустыней Атакама и Тихим океаном.
А для любителей зимних видов спорта лучшим направлением станут Анды. Эта местность хороша для горнолыжного спорта, катания на сноубордах и тюбинга.