Сколько стоят белорусские футболисты

Сколько стоят белорусские футболисты4
- 12.12.2018, 14:57
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Cреднестатистический игрок Чемпионата Беларуси 2018 года, зарабатывал 31 тысячу 589 евро в год.
Общественное мнение присваивает профессиональным футболистам статус миллионеров охотнее, чем банкирам, брокерам и прочим профессиональным торговцам деньгами. Что особенно подогревается прессой и самими футбольными клубами.
Myfin.by пробует выяснить, имеет ли тема футбольных трансферов отношение к Беларуси, и во сколько оцениваются игроки на местном «рынке».
Сейчас самое время заинтересоваться этим вопросом, ведь именно зимой и летом, в период межсезонья, открывается так называемые трансферные окна, и клубы под яростные споры критиков «торгуют» игроками.
Краткий ликбез
Большинство профессиональных футболистов связаны многолетними контрактами с определенными футбольными клубами. Покинуть один клуб и перейти в другой игроки обычно не могут, т.к. в условиях контракта прописываются чрезвычайно высокие неустойки за это.
Однако многие футболисты, особенно высшего эшелона, довольно часто переходят из одного клуба в другой. Обычно инициатива исходит от руководства принимающего клуба, а целью становится усиление команды в следующем сезоне, привлечение внимания к клубу и др.
Как это происходит?
Клуб, принимающий игрока, платит клубу, с которым он связан контрактом, определенную сумму отступного, за переход на новое место. Этот и есть трансфер.
Особо отметим – трансфер это не зарплата игрока.
Бразилец Неймар не был получателем 222 миллионов евро за переход в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны». Большую часть денег обычно получает клуб, отпускающий игрока, а также посредники организовавшие сделку. Детали соглашения обычно не сообщаются.
Трансфер оформляется с согласия игрока, с которым заключается новый контракт, обычно на условиях более привлекательных, чем в предыдущем клубе.
От чего зависит величина трансфера?
Прямой связи с заработком тут нет, но есть несколько необязательных закономерностей, одна из которых касается зарплаты.
У футбольных агентов бытует мнение, что справедливая сумма трансфера должна быть примерно равна зарплате футболиста за следующие 5 лет.
Также имеют значение:
Возраст игрока – даже отличные профессионалы на закате карьеры стоят меньше, т.к. должны успеть отработать клубу потраченную сумму.
Профессионализм и успешность самого футболиста – самое важное условие, перевешивающее даже возраст. Нападающие обычно дороже защитников, но все индивидуально.
Время до окончания срока контракта. Нет смысла платить, если вскоре можно будет предложить свободному футболисту прямой контракт с новым клубом.
Условия в принимающем и отпускающем игрока клубах. Кто-то возлагает надежды на конкретного игрока, кто-то просто проводит ротацию.
Некоторые клубы назначают разные цены для разных покупателей. Более всего просят у конкурентов внутри страны, есть и другие критерии.
Иногда трансфер становится аукционом, когда на футболиста претендует сразу несколько клубов.
И еще несколько важных уточнений:
Величина трансфера известна практически для каждого футболиста высокого уровня.
Сумма трансфера в значительной степени элемент имиджа игрока и клуба, а не приглашение к продаже.
Большая часть трансферов остается невостребованной. Игроки переходят из клуба в клуб по истечении контракта, по соглашению, в порядке обмена или аренды.
Как это происходит в Беларуси?
Если говорить о командах высшей лиги, об игроках международного уровня, то трансферы на них подчиняются описанным выше закономерностям. Конечно с учетом материального положения отечественных клубов.
Вот так выглядит страница с трансферами на сайте БАТЭ:
Гораздо больше информации дает нам портал www.transfermarkt.com где собрана информация о футбольных трансферах в мировом масштабе.
Игрок
Страна
Клуб в РБ
Возраст
Трансфер, евро
Михаил Гордейчук
Беларусь
БАТЭ Борисов
29
2 000 000
Мирко Иванич
Черногория
БАТЭ Борисов
25
1 500 000
Павел Савицкий
Беларусь
Динамо Брест
24
1 500 000
Станислав Драгун
Беларусь
БАТЭ Борисов
30
1 500 000
Неманя Милунович
Сербия
БАТЭ Борисов
29
1 200 000
Александр Нойок
Украина
Динамо Брест
26
1 200 000
Денис Поляков
Беларусь
БАТЭ Борисов
27
1 200 000
Максим Володько
Беларусь
БАТЭ Борисов
26
1 200 000
Александар Филипович
Сербия
БАТЭ Борисов
23
1 000 000
Нино Галович
Хорватия
Динамо Минск
26
1 000 000
Роджер Каньяс
Колумбия
Шахтер Солигорск
28
1 000 000
Денис Щербицкий
Беларусь
БАТЭ Борисов
22
1 000 000
Сейду Яхая
Гана
Динамо Минск
28
1 000 000
Павел Нехайчик
Беларусь
Динамо Брест
30
1 000 000
Егор Филипенко
Беларусь
БАТЭ Борисов
30
900 000
Никита Корзун
Беларусь
Динамо Минск
23
900 000
Денис Дуарте
Португалия
Динамо Брест
24
850 000
Александр Гутор
Беларусь
Динамо Брест
29
800 000
Юрий Ковалев
Беларусь
Шахтер Солигорск
25
800 000
Кехинде Фатаи
Нигерия
Динамо Минск
28
750 000
Юлиус Сёке
Словакия
Шахтер Солигорск
23
750 000
Дмитрий Бага
Беларусь
БАТЭ Борисов
28
700 000
Алексей Хобленко
Украина
Динамо Брест
24
700 000
Артем Быков
Беларусь
Динамо Брест
26
700 000
Алексей Риос
Беларусь
БАТЭ Борисов
31
650 000
Денис Лаптев
Беларусь
Шахтер Солигорск
27
600 000
Максим Скавыш
Беларусь
БАТЭ Борисов
29
600 000
Урос Николич
Сербия
Динамо Минск
24
600 000
Евгений Яблонский
Беларусь
БАТЭ Борисов
23
600 000
Сергей Баланович
Беларусь
Шахтер Солигорск
31
600 000
Николай Сигневич
Беларусь
БАТЭ Борисов
26
450 000
Алексей Гаврилович
Беларусь
Динамо Минск
28
500 000
Сергей Матвейчик
Беларусь
Шахтер Солигорск
30
500 000
Андрей Климович
Беларусь
Шахтер Солигорск
30
500 000
Игорь Шитов
Беларусь
Динамо Минск
32
450 000
Роман Бегунов
Беларусь
Динамо Минск
25
450 000
Олег Веретило
Беларусь
Динамо Брест
30
450 000
Тиди Осучукву
Нигерия
Динамо Брест
25
450 000
Игорь Бурко
Беларусь
Шахтер Солигорск
30
450 000
Андрей Хачатурян
Беларусь
Торпедо-БелАЗ Жодино
31
400 000
Евгений Шикавка
Беларусь
ФК Слуцк
26
400 000
Захар Волков
Беларусь
БАТЭ Борисов
21
400 000
Максим Витус
Беларусь
Динамо Брест
29
400 000
Алексей Легчилин
Беларусь
Неман Гродно
26
400 000
Никита Наумов
Беларусь
ФК Витебск
29
400 000
Игорь Стасевич
Беларусь
БАТЭ Борисов
33
400 000
Александр Павловец
Беларусь
Торпедо-БелАЗ Жодино
22
400 000
Боян Дубаджич
Сербия
ФК Городея
28
400 000
Элис Бакай
Албания
Шахтер Солигорск
31
400 000
Кирилл Вергейчик
Беларусь
ФК Витебск
27
400 000
Слободан Симович
Сербия
БАТЭ Борисов
29
400 000
Владимир Хващинский
Беларусь
Динамо Минск
28
400 000
Эдгар Олехнович
Беларусь
Торпедо-БелАЗ Жодино
31
400 000
Владислав Климович
Беларусь
Торпедо-БелАЗ Жодино
22
400 000
Александр Селява
Беларусь
Шахтер Солигорск
26
400 000
Ненад Адамович
Сербия
ФК Витебск
29
350 000
Илья Алексиевич
Беларусь
Торпедо-БелАЗ Жодино
27
350 000
Сергей Кисляк
Беларусь
Динамо Брест
31
350 000
Евгений Березкин
Беларусь
БАТЭ Борисов
22
350 000
Никита Капленко
Беларусь
Динамо Минск
23
350 000
Артем Скитов
Беларусь
ФК Витебск
27
350 000
Кики Габи
Камерун
Динамо Брест
23
300 000
Александр батышев
Украина
ФК Гомель
27
300 000
Михаил Козлов
Беларусь
ФК Витебск
28
300 000
Кирилл Печенин
Беларусь
ФК Витебск
21
300 000
Филипп Иванов
Беларусь
Динамо Минск
28
300 000
Максим Швецов
Беларусь
Динамо Минск
20
300 000
Kizito
Уганда
БАТЭ Борисов
24
300 000
Александр Котляров
Беларусь
Торпедо-БелАЗ Жодино
25
300 000
Богдан Мышенко
Украина
Торпедо-БелАЗ Жодино
23
300 000
Wanderson
Бразилия
ФК Витебск
24
300 000
Артем Соловей
Беларусь
Динамо Минск
28
300 000
Евгений Клопоцкий
Беларусь
ФК Витебск
25
300 000
Яссе Туоминен
Финляндия
БАТЭ Борисов
23
300 000
Сергей Кривец
Беларусь
Динамо Брест
32
300 000
Валерий Горбачик
Беларусь
Торпедо-БелАЗ Жодино
23
300 000
Сергей Шаповал
Украина
ФК Гомель
28
300 000
Николай Золотов
Беларусь
ФК Витебск
24
300 000
Олег евдокимов
Беларусь
ФК Минск
24
300 000
Валерий Громыко
Беларусь
Шахтер Солигорск
21
300 000
Игорь Кузьменок
Беларусь
Шахтер Солигорск
28
250 000
Андрей Якимов
Беларусь
Неман Гродно
29
250 000
Евгений Шевченко
Беларусь
ФК Минск
22
250 000
Дмитрий Игнатенко
Беларусь
ФК Городея
30
250 000
Михаил Калугин
Украина
Ислочь Минский район
24
250 000
Сергей Карпович
Беларусь
Торпедо-БелАЗ Жодино
24
250 000
Дмитрий Алисейко
Беларусь
Ислочь Минский район
26
250 000
Сергей Игнатович
Беларусь
Динамо Минск
26
250 000
Сергей Пушняков
Беларусь
ФК Городея
25
250 000
Динко Треботик
Хорватия
Динамо Минск
28
250 000
Артем Гуренко
Беларусь
Динамо Минск
24
250 000
Джоэл Фамейе
Гана
Динамо Брест
21
250 000
Михаил Йованович
Сербия
Неман Гродно
29
250 000
Янник Ндженг
Камерун
Неман Гродно
28
250 000
Никола Васильевич
Сербия
БАТЭ Борисов
27
250 000
Милован Капор
Канада
ФК Гомель
27
250 000
Виталий Лисакович
Беларусь
Шахтер Солигорск
20
250 000
Эгидиюс Вайткунас
Литва
ФК Минск
30
250 000
Андрей Щербаков
Беларусь
ФК Витебск
27
250 000
Кирилл Премудров
Беларусь
Луч Минск
26
250 000
В ТОП-10 половину составили белорусы и половину легионеры из славянских стран.
В общем списке ТОП-100 отечественные игроки в большинстве – 68 фамилий. Затем идет 8 сербских футболистов, 6 украинских, Африка и Южная Америка вместе дали нам 9 игроков.
Общая сумма трансферов игроков Высшей лиги составила 52 миллиона 200 тысяч евро.
Средний трансфер – 522 тысячи евро.
Средний возраст игроков – 26 с половиной лет.
Основная масса футболистов первой сотни трудоустроена в:
БАТЭ – 21 игрок;
Динамо Минск – 16 игроков;
Динамо Брест – 14 игроков;
Шахтер Солигорск – 13 игроков;
ФК Витебск – 10 игроков.
Общая сумма трансфетров БАТЭ составила 16 миллионов 900 тысяч евро, т.е. почти треть от общей цены всех футболистов Высшей лиги РБ. Игроков дороже миллиона евро могут также позволить себе минское и брестское Динамо и солигорский Шахтер.
Исходя из отечественного и мирового опыта, можно смело утверждать, что большая часть опубликованный выше трансферов не будет востребована в ближайшее время, игроки останутся в своих клубах или перейдут в другие команды по соглашению сторон.
Выяснить величину зарплат футболистов Высшей лиги не удалось. Запрет на разглашение такой информации прямо содержится в большинстве контрактов между клубом и игроком.
Однако по данным Sporting Intelligence, среднестатистический игрок Чемпионата Беларуси 2018 года, зарабатывал 31 тысячу 589 евро в год, т.е. около 6 с половиной тысяч белорусских рублей в месяц.