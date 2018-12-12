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Сколько стоят белорусские футболисты

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  • 12.12.2018, 14:57
  • 1,072

Cреднестатистический игрок Чемпионата Беларуси 2018 года, зарабатывал 31 тысячу 589 евро в год.

Общественное мнение присваивает профессиональным футболистам статус миллионеров охотнее, чем банкирам, брокерам и прочим профессиональным торговцам деньгами. Что особенно подогревается прессой и самими футбольными клубами.

Myfin.by пробует выяснить, имеет ли тема футбольных трансферов отношение к Беларуси, и во сколько оцениваются игроки на местном «рынке».

Сейчас самое время заинтересоваться этим вопросом, ведь именно зимой и летом, в период межсезонья, открывается так называемые трансферные окна, и клубы под яростные споры критиков «торгуют» игроками.

Краткий ликбез

Большинство профессиональных футболистов связаны многолетними контрактами с определенными футбольными клубами. Покинуть один клуб и перейти в другой игроки обычно не могут, т.к. в условиях контракта прописываются чрезвычайно высокие неустойки за это.

Однако многие футболисты, особенно высшего эшелона, довольно часто переходят из одного клуба в другой. Обычно инициатива исходит от руководства принимающего клуба, а целью становится усиление команды в следующем сезоне, привлечение внимания к клубу и др.

Как это происходит?

Клуб, принимающий игрока, платит клубу, с которым он связан контрактом, определенную сумму отступного, за переход на новое место. Этот и есть трансфер.

Особо отметим – трансфер это не зарплата игрока.

Бразилец Неймар не был получателем 222 миллионов евро за переход в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны». Большую часть денег обычно получает клуб, отпускающий игрока, а также посредники организовавшие сделку. Детали соглашения обычно не сообщаются.

Трансфер оформляется с согласия игрока, с которым заключается новый контракт, обычно на условиях более привлекательных, чем в предыдущем клубе.

От чего зависит величина трансфера?

Прямой связи с заработком тут нет, но есть несколько необязательных закономерностей, одна из которых касается зарплаты.

У футбольных агентов бытует мнение, что справедливая сумма трансфера должна быть примерно равна зарплате футболиста за следующие 5 лет.

Также имеют значение:

Возраст игрока – даже отличные профессионалы на закате карьеры стоят меньше, т.к. должны успеть отработать клубу потраченную сумму.

Профессионализм и успешность самого футболиста – самое важное условие, перевешивающее даже возраст. Нападающие обычно дороже защитников, но все индивидуально.

Время до окончания срока контракта. Нет смысла платить, если вскоре можно будет предложить свободному футболисту прямой контракт с новым клубом.

Условия в принимающем и отпускающем игрока клубах. Кто-то возлагает надежды на конкретного игрока, кто-то просто проводит ротацию.

Некоторые клубы назначают разные цены для разных покупателей. Более всего просят у конкурентов внутри страны, есть и другие критерии.

Иногда трансфер становится аукционом, когда на футболиста претендует сразу несколько клубов.

И еще несколько важных уточнений:

Величина трансфера известна практически для каждого футболиста высокого уровня.

Сумма трансфера в значительной степени элемент имиджа игрока и клуба, а не приглашение к продаже.

Большая часть трансферов остается невостребованной. Игроки переходят из клуба в клуб по истечении контракта, по соглашению, в порядке обмена или аренды.

Как это происходит в Беларуси?

Если говорить о командах высшей лиги, об игроках международного уровня, то трансферы на них подчиняются описанным выше закономерностям. Конечно с учетом материального положения отечественных клубов.

Вот так выглядит страница с трансферами на сайте БАТЭ:

Гораздо больше информации дает нам портал www.transfermarkt.com где собрана информация о футбольных трансферах в мировом масштабе.

Игрок

Страна

Клуб в РБ

Возраст

Трансфер, евро

Михаил Гордейчук

Беларусь

БАТЭ Борисов

29

2 000 000

Мирко Иванич

Черногория

БАТЭ Борисов

25

1 500 000

Павел Савицкий

Беларусь

Динамо Брест

24

1 500 000

Станислав Драгун

Беларусь

БАТЭ Борисов

30

1 500 000

Неманя Милунович

Сербия

БАТЭ Борисов

29

1 200 000

Александр Нойок

Украина

Динамо Брест

26

1 200 000

Денис Поляков

Беларусь

БАТЭ Борисов

27

1 200 000

Максим Володько

Беларусь

БАТЭ Борисов

26

1 200 000

Александар Филипович

Сербия

БАТЭ Борисов

23

1 000 000

Нино Галович

Хорватия

Динамо Минск

26

1 000 000

Роджер Каньяс

Колумбия

Шахтер Солигорск

28

1 000 000

Денис Щербицкий

Беларусь

БАТЭ Борисов

22

1 000 000

Сейду Яхая

Гана

Динамо Минск

28

1 000 000

Павел Нехайчик

Беларусь

Динамо Брест

30

1 000 000

Егор Филипенко

Беларусь

БАТЭ Борисов

30

900 000

Никита Корзун

Беларусь

Динамо Минск

23

900 000

Денис Дуарте

Португалия

Динамо Брест

24

850 000

Александр Гутор

Беларусь

Динамо Брест

29

800 000

Юрий Ковалев

Беларусь

Шахтер Солигорск

25

800 000

Кехинде Фатаи

Нигерия

Динамо Минск

28

750 000

Юлиус Сёке

Словакия

Шахтер Солигорск

23

750 000

Дмитрий Бага

Беларусь

БАТЭ Борисов

28

700 000

Алексей Хобленко

Украина

Динамо Брест

24

700 000

Артем Быков

Беларусь

Динамо Брест

26

700 000

Алексей Риос

Беларусь

БАТЭ Борисов

31

650 000

Денис Лаптев

Беларусь

Шахтер Солигорск

27

600 000

Максим Скавыш

Беларусь

БАТЭ Борисов

29

600 000

Урос Николич

Сербия

Динамо Минск

24

600 000

Евгений Яблонский

Беларусь

БАТЭ Борисов

23

600 000

Сергей Баланович

Беларусь

Шахтер Солигорск

31

600 000

Николай Сигневич

Беларусь

БАТЭ Борисов

26

450 000

Алексей Гаврилович

Беларусь

Динамо Минск

28

500 000

Сергей Матвейчик

Беларусь

Шахтер Солигорск

30

500 000

Андрей Климович

Беларусь

Шахтер Солигорск

30

500 000

Игорь Шитов

Беларусь

Динамо Минск

32

450 000

Роман Бегунов

Беларусь

Динамо Минск

25

450 000

Олег Веретило

Беларусь

Динамо Брест

30

450 000

Тиди Осучукву

Нигерия

Динамо Брест

25

450 000

Игорь Бурко

Беларусь

Шахтер Солигорск

30

450 000

Андрей Хачатурян

Беларусь

Торпедо-БелАЗ Жодино

31

400 000

Евгений Шикавка

Беларусь

ФК Слуцк

26

400 000

Захар Волков

Беларусь

БАТЭ Борисов

21

400 000

Максим Витус

Беларусь

Динамо Брест

29

400 000

Алексей Легчилин

Беларусь

Неман Гродно

26

400 000

Никита Наумов

Беларусь

ФК Витебск

29

400 000

Игорь Стасевич

Беларусь

БАТЭ Борисов

33

400 000

Александр Павловец

Беларусь

Торпедо-БелАЗ Жодино

22

400 000

Боян Дубаджич

Сербия

ФК Городея

28

400 000

Элис Бакай

Албания

Шахтер Солигорск

31

400 000

Кирилл Вергейчик

Беларусь

ФК Витебск

27

400 000

Слободан Симович

Сербия

БАТЭ Борисов

29

400 000

Владимир Хващинский

Беларусь

Динамо Минск

28

400 000

Эдгар Олехнович

Беларусь

Торпедо-БелАЗ Жодино

31

400 000

Владислав Климович

Беларусь

Торпедо-БелАЗ Жодино

22

400 000

Александр Селява

Беларусь

Шахтер Солигорск

26

400 000

Ненад Адамович

Сербия

ФК Витебск

29

350 000

Илья Алексиевич

Беларусь

Торпедо-БелАЗ Жодино

27

350 000

Сергей Кисляк

Беларусь

Динамо Брест

31

350 000

Евгений Березкин

Беларусь

БАТЭ Борисов

22

350 000

Никита Капленко

Беларусь

Динамо Минск

23

350 000

Артем Скитов

Беларусь

ФК Витебск

27

350 000

Кики Габи

Камерун

Динамо Брест

23

300 000

Александр батышев

Украина

ФК Гомель

27

300 000

Михаил Козлов

Беларусь

ФК Витебск

28

300 000

Кирилл Печенин

Беларусь

ФК Витебск

21

300 000

Филипп Иванов

Беларусь

Динамо Минск

28

300 000

Максим Швецов

Беларусь

Динамо Минск

20

300 000

Kizito

Уганда

БАТЭ Борисов

24

300 000

Александр Котляров

Беларусь

Торпедо-БелАЗ Жодино

25

300 000

Богдан Мышенко

Украина

Торпедо-БелАЗ Жодино

23

300 000

Wanderson

Бразилия

ФК Витебск

24

300 000

Артем Соловей

Беларусь

Динамо Минск

28

300 000

Евгений Клопоцкий

Беларусь

ФК Витебск

25

300 000

Яссе Туоминен

Финляндия

БАТЭ Борисов

23

300 000

Сергей Кривец

Беларусь

Динамо Брест

32

300 000

Валерий Горбачик

Беларусь

Торпедо-БелАЗ Жодино

23

300 000

Сергей Шаповал

Украина

ФК Гомель

28

300 000

Николай Золотов

Беларусь

ФК Витебск

24

300 000

Олег евдокимов

Беларусь

ФК Минск

24

300 000

Валерий Громыко

Беларусь

Шахтер Солигорск

21

300 000

Игорь Кузьменок

Беларусь

Шахтер Солигорск

28

250 000

Андрей Якимов

Беларусь

Неман Гродно

29

250 000

Евгений Шевченко

Беларусь

ФК Минск

22

250 000

Дмитрий Игнатенко

Беларусь

ФК Городея

30

250 000

Михаил Калугин

Украина

Ислочь Минский район

24

250 000

Сергей Карпович

Беларусь

Торпедо-БелАЗ Жодино

24

250 000

Дмитрий Алисейко

Беларусь

Ислочь Минский район

26

250 000

Сергей Игнатович

Беларусь

Динамо Минск

26

250 000

Сергей Пушняков

Беларусь

ФК Городея

25

250 000

Динко Треботик

Хорватия

Динамо Минск

28

250 000

Артем Гуренко

Беларусь

Динамо Минск

24

250 000

Джоэл Фамейе

Гана

Динамо Брест

21

250 000

Михаил Йованович

Сербия

Неман Гродно

29

250 000

Янник Ндженг

Камерун

Неман Гродно

28

250 000

Никола Васильевич

Сербия

БАТЭ Борисов

27

250 000

Милован Капор

Канада

ФК Гомель

27

250 000

Виталий Лисакович

Беларусь

Шахтер Солигорск

20

250 000

Эгидиюс Вайткунас

Литва

ФК Минск

30

250 000

Андрей Щербаков

Беларусь

ФК Витебск

27

250 000

Кирилл Премудров

Беларусь

Луч Минск

26

250 000

В ТОП-10 половину составили белорусы и половину легионеры из славянских стран.

В общем списке ТОП-100 отечественные игроки в большинстве – 68 фамилий. Затем идет 8 сербских футболистов, 6 украинских, Африка и Южная Америка вместе дали нам 9 игроков.

Общая сумма трансферов игроков Высшей лиги составила 52 миллиона 200 тысяч евро.

Средний трансфер – 522 тысячи евро.

Средний возраст игроков – 26 с половиной лет.

Основная масса футболистов первой сотни трудоустроена в:

БАТЭ – 21 игрок;

Динамо Минск – 16 игроков;

Динамо Брест – 14 игроков;

Шахтер Солигорск – 13 игроков;

ФК Витебск – 10 игроков.

Общая сумма трансфетров БАТЭ составила 16 миллионов 900 тысяч евро, т.е. почти треть от общей цены всех футболистов Высшей лиги РБ. Игроков дороже миллиона евро могут также позволить себе минское и брестское Динамо и солигорский Шахтер.

Исходя из отечественного и мирового опыта, можно смело утверждать, что большая часть опубликованный выше трансферов не будет востребована в ближайшее время, игроки останутся в своих клубах или перейдут в другие команды по соглашению сторон.

Выяснить величину зарплат футболистов Высшей лиги не удалось. Запрет на разглашение такой информации прямо содержится в большинстве контрактов между клубом и игроком.

Однако по данным Sporting Intelligence, среднестатистический игрок Чемпионата Беларуси 2018 года, зарабатывал 31 тысячу 589 евро в год, т.е. около 6 с половиной тысяч белорусских рублей в месяц.


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