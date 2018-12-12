Сколько стоят белорусские футболисты 4 12.12.2018, 14:57

1,072

Cреднестатистический игрок Чемпионата Беларуси 2018 года, зарабатывал 31 тысячу 589 евро в год.

Общественное мнение присваивает профессиональным футболистам статус миллионеров охотнее, чем банкирам, брокерам и прочим профессиональным торговцам деньгами. Что особенно подогревается прессой и самими футбольными клубами.

Myfin.by пробует выяснить, имеет ли тема футбольных трансферов отношение к Беларуси, и во сколько оцениваются игроки на местном «рынке».

Сейчас самое время заинтересоваться этим вопросом, ведь именно зимой и летом, в период межсезонья, открывается так называемые трансферные окна, и клубы под яростные споры критиков «торгуют» игроками.

Краткий ликбез

Большинство профессиональных футболистов связаны многолетними контрактами с определенными футбольными клубами. Покинуть один клуб и перейти в другой игроки обычно не могут, т.к. в условиях контракта прописываются чрезвычайно высокие неустойки за это.

Однако многие футболисты, особенно высшего эшелона, довольно часто переходят из одного клуба в другой. Обычно инициатива исходит от руководства принимающего клуба, а целью становится усиление команды в следующем сезоне, привлечение внимания к клубу и др.

Как это происходит?

Клуб, принимающий игрока, платит клубу, с которым он связан контрактом, определенную сумму отступного, за переход на новое место. Этот и есть трансфер.

Особо отметим – трансфер это не зарплата игрока.

Бразилец Неймар не был получателем 222 миллионов евро за переход в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны». Большую часть денег обычно получает клуб, отпускающий игрока, а также посредники организовавшие сделку. Детали соглашения обычно не сообщаются.

Трансфер оформляется с согласия игрока, с которым заключается новый контракт, обычно на условиях более привлекательных, чем в предыдущем клубе.

От чего зависит величина трансфера?

Прямой связи с заработком тут нет, но есть несколько необязательных закономерностей, одна из которых касается зарплаты.

У футбольных агентов бытует мнение, что справедливая сумма трансфера должна быть примерно равна зарплате футболиста за следующие 5 лет.

Также имеют значение:

Возраст игрока – даже отличные профессионалы на закате карьеры стоят меньше, т.к. должны успеть отработать клубу потраченную сумму.

Профессионализм и успешность самого футболиста – самое важное условие, перевешивающее даже возраст. Нападающие обычно дороже защитников, но все индивидуально.

Время до окончания срока контракта. Нет смысла платить, если вскоре можно будет предложить свободному футболисту прямой контракт с новым клубом.

Условия в принимающем и отпускающем игрока клубах. Кто-то возлагает надежды на конкретного игрока, кто-то просто проводит ротацию.

Некоторые клубы назначают разные цены для разных покупателей. Более всего просят у конкурентов внутри страны, есть и другие критерии.

Иногда трансфер становится аукционом, когда на футболиста претендует сразу несколько клубов.

И еще несколько важных уточнений:

Величина трансфера известна практически для каждого футболиста высокого уровня.

Сумма трансфера в значительной степени элемент имиджа игрока и клуба, а не приглашение к продаже.

Большая часть трансферов остается невостребованной. Игроки переходят из клуба в клуб по истечении контракта, по соглашению, в порядке обмена или аренды.

Как это происходит в Беларуси?

Если говорить о командах высшей лиги, об игроках международного уровня, то трансферы на них подчиняются описанным выше закономерностям. Конечно с учетом материального положения отечественных клубов.

Вот так выглядит страница с трансферами на сайте БАТЭ:

Гораздо больше информации дает нам портал www.transfermarkt.com где собрана информация о футбольных трансферах в мировом масштабе.

Игрок Страна Клуб в РБ Возраст Трансфер, евро Михаил Гордейчук Беларусь БАТЭ Борисов 29 2 000 000 Мирко Иванич Черногория БАТЭ Борисов 25 1 500 000 Павел Савицкий Беларусь Динамо Брест 24 1 500 000 Станислав Драгун Беларусь БАТЭ Борисов 30 1 500 000 Неманя Милунович Сербия БАТЭ Борисов 29 1 200 000 Александр Нойок Украина Динамо Брест 26 1 200 000 Денис Поляков Беларусь БАТЭ Борисов 27 1 200 000 Максим Володько Беларусь БАТЭ Борисов 26 1 200 000 Александар Филипович Сербия БАТЭ Борисов 23 1 000 000 Нино Галович Хорватия Динамо Минск 26 1 000 000 Роджер Каньяс Колумбия Шахтер Солигорск 28 1 000 000 Денис Щербицкий Беларусь БАТЭ Борисов 22 1 000 000 Сейду Яхая Гана Динамо Минск 28 1 000 000 Павел Нехайчик Беларусь Динамо Брест 30 1 000 000 Егор Филипенко Беларусь БАТЭ Борисов 30 900 000 Никита Корзун Беларусь Динамо Минск 23 900 000 Денис Дуарте Португалия Динамо Брест 24 850 000 Александр Гутор Беларусь Динамо Брест 29 800 000 Юрий Ковалев Беларусь Шахтер Солигорск 25 800 000 Кехинде Фатаи Нигерия Динамо Минск 28 750 000 Юлиус Сёке Словакия Шахтер Солигорск 23 750 000 Дмитрий Бага Беларусь БАТЭ Борисов 28 700 000 Алексей Хобленко Украина Динамо Брест 24 700 000 Артем Быков Беларусь Динамо Брест 26 700 000 Алексей Риос Беларусь БАТЭ Борисов 31 650 000 Денис Лаптев Беларусь Шахтер Солигорск 27 600 000 Максим Скавыш Беларусь БАТЭ Борисов 29 600 000 Урос Николич Сербия Динамо Минск 24 600 000 Евгений Яблонский Беларусь БАТЭ Борисов 23 600 000 Сергей Баланович Беларусь Шахтер Солигорск 31 600 000 Николай Сигневич Беларусь БАТЭ Борисов 26 450 000 Алексей Гаврилович Беларусь Динамо Минск 28 500 000 Сергей Матвейчик Беларусь Шахтер Солигорск 30 500 000 Андрей Климович Беларусь Шахтер Солигорск 30 500 000 Игорь Шитов Беларусь Динамо Минск 32 450 000 Роман Бегунов Беларусь Динамо Минск 25 450 000 Олег Веретило Беларусь Динамо Брест 30 450 000 Тиди Осучукву Нигерия Динамо Брест 25 450 000 Игорь Бурко Беларусь Шахтер Солигорск 30 450 000 Андрей Хачатурян Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 31 400 000 Евгений Шикавка Беларусь ФК Слуцк 26 400 000 Захар Волков Беларусь БАТЭ Борисов 21 400 000 Максим Витус Беларусь Динамо Брест 29 400 000 Алексей Легчилин Беларусь Неман Гродно 26 400 000 Никита Наумов Беларусь ФК Витебск 29 400 000 Игорь Стасевич Беларусь БАТЭ Борисов 33 400 000 Александр Павловец Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 22 400 000 Боян Дубаджич Сербия ФК Городея 28 400 000 Элис Бакай Албания Шахтер Солигорск 31 400 000 Кирилл Вергейчик Беларусь ФК Витебск 27 400 000 Слободан Симович Сербия БАТЭ Борисов 29 400 000 Владимир Хващинский Беларусь Динамо Минск 28 400 000 Эдгар Олехнович Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 31 400 000 Владислав Климович Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 22 400 000 Александр Селява Беларусь Шахтер Солигорск 26 400 000 Ненад Адамович Сербия ФК Витебск 29 350 000 Илья Алексиевич Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 27 350 000 Сергей Кисляк Беларусь Динамо Брест 31 350 000 Евгений Березкин Беларусь БАТЭ Борисов 22 350 000 Никита Капленко Беларусь Динамо Минск 23 350 000 Артем Скитов Беларусь ФК Витебск 27 350 000 Кики Габи Камерун Динамо Брест 23 300 000 Александр батышев Украина ФК Гомель 27 300 000 Михаил Козлов Беларусь ФК Витебск 28 300 000 Кирилл Печенин Беларусь ФК Витебск 21 300 000 Филипп Иванов Беларусь Динамо Минск 28 300 000 Максим Швецов Беларусь Динамо Минск 20 300 000 Kizito Уганда БАТЭ Борисов 24 300 000 Александр Котляров Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 25 300 000 Богдан Мышенко Украина Торпедо-БелАЗ Жодино 23 300 000 Wanderson Бразилия ФК Витебск 24 300 000 Артем Соловей Беларусь Динамо Минск 28 300 000 Евгений Клопоцкий Беларусь ФК Витебск 25 300 000 Яссе Туоминен Финляндия БАТЭ Борисов 23 300 000 Сергей Кривец Беларусь Динамо Брест 32 300 000 Валерий Горбачик Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 23 300 000 Сергей Шаповал Украина ФК Гомель 28 300 000 Николай Золотов Беларусь ФК Витебск 24 300 000 Олег евдокимов Беларусь ФК Минск 24 300 000 Валерий Громыко Беларусь Шахтер Солигорск 21 300 000 Игорь Кузьменок Беларусь Шахтер Солигорск 28 250 000 Андрей Якимов Беларусь Неман Гродно 29 250 000 Евгений Шевченко Беларусь ФК Минск 22 250 000 Дмитрий Игнатенко Беларусь ФК Городея 30 250 000 Михаил Калугин Украина Ислочь Минский район 24 250 000 Сергей Карпович Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 24 250 000 Дмитрий Алисейко Беларусь Ислочь Минский район 26 250 000 Сергей Игнатович Беларусь Динамо Минск 26 250 000 Сергей Пушняков Беларусь ФК Городея 25 250 000 Динко Треботик Хорватия Динамо Минск 28 250 000 Артем Гуренко Беларусь Динамо Минск 24 250 000 Джоэл Фамейе Гана Динамо Брест 21 250 000 Михаил Йованович Сербия Неман Гродно 29 250 000 Янник Ндженг Камерун Неман Гродно 28 250 000 Никола Васильевич Сербия БАТЭ Борисов 27 250 000 Милован Капор Канада ФК Гомель 27 250 000 Виталий Лисакович Беларусь Шахтер Солигорск 20 250 000 Эгидиюс Вайткунас Литва ФК Минск 30 250 000 Андрей Щербаков Беларусь ФК Витебск 27 250 000 Кирилл Премудров Беларусь Луч Минск 26 250 000

В ТОП-10 половину составили белорусы и половину легионеры из славянских стран.

В общем списке ТОП-100 отечественные игроки в большинстве – 68 фамилий. Затем идет 8 сербских футболистов, 6 украинских, Африка и Южная Америка вместе дали нам 9 игроков.

Общая сумма трансферов игроков Высшей лиги составила 52 миллиона 200 тысяч евро.

Средний трансфер – 522 тысячи евро.

Средний возраст игроков – 26 с половиной лет.

Основная масса футболистов первой сотни трудоустроена в:

БАТЭ – 21 игрок;

Динамо Минск – 16 игроков;

Динамо Брест – 14 игроков;

Шахтер Солигорск – 13 игроков;

ФК Витебск – 10 игроков.

Общая сумма трансфетров БАТЭ составила 16 миллионов 900 тысяч евро, т.е. почти треть от общей цены всех футболистов Высшей лиги РБ. Игроков дороже миллиона евро могут также позволить себе минское и брестское Динамо и солигорский Шахтер.

Исходя из отечественного и мирового опыта, можно смело утверждать, что большая часть опубликованный выше трансферов не будет востребована в ближайшее время, игроки останутся в своих клубах или перейдут в другие команды по соглашению сторон.

Выяснить величину зарплат футболистов Высшей лиги не удалось. Запрет на разглашение такой информации прямо содержится в большинстве контрактов между клубом и игроком.

Однако по данным Sporting Intelligence, среднестатистический игрок Чемпионата Беларуси 2018 года, зарабатывал 31 тысячу 589 евро в год, т.е. около 6 с половиной тысяч белорусских рублей в месяц.